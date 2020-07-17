В Севастополе на мальчика упали футбольные ворота.

Об этом сообщил источник в травмпункте 5-й городской больницы, куда около 19 часов вечера 16 июля поступил пострадавший ребенок.

Мальчик, которому на вид около 10 лет, находится в сознании.

Где именно и при каких обстоятельствах произошло ЧП, в данный момент неизвестно.

Сигнал проверяется в профильных ведомствах.

Напомним, в феврале 2018 года в севастопольском селе Верхнесадовом во время игры в футбол погиб 13-летний школьник, на которого упали демонтированные ворота.

В тексте использованы материалы: Форпост

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