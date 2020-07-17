Происшествия
В Севастополе на мальчика упали футбольные ворота
В Севастополе на мальчика упали футбольные ворота.
Об этом сообщил источник в травмпункте 5-й городской больницы, куда около 19 часов вечера 16 июля поступил пострадавший ребенок.
Мальчик, которому на вид около 10 лет, находится в сознании.
Где именно и при каких обстоятельствах произошло ЧП, в данный момент неизвестно.
Сигнал проверяется в профильных ведомствах.
Напомним, в феврале 2018 года в севастопольском селе Верхнесадовом во время игры в футбол погиб 13-летний школьник, на которого упали демонтированные ворота.
В тексте использованы материалы: Форпост
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