В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса

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За 16 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. 6 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 931 случай новой коронавирусной инфекции. 59 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 667 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 105 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2029 человек.Выздоровевших за весь период – 684 человека», — сообщил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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