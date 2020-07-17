В Крыму решили, что смогут спокойно принимать по 8 млн туристов в год

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В течение года Крым может принять около восьми миллионов туристов – это идеальное число, которое не скажется на качестве предоставляемых услуг.

Такое мнение высказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Если речь о том, сколько Крым может принять в год, то личное мое ощущение – до 8 миллионов на сегодняшний момент готов и может принимать, из них около 6 миллионов – во время активного курортного сезона. Больше – это уже вопрос», - отметила Стамбульникова.

От надежды на большее число и на новые рекорды эксперты предостерегают: по их мнению, это может сильно сказаться на качестве услуг и, соответственно, на желании туристов вернуться в следующие сезоны.

«По итогам прошлого года некоторые представители туристической отрасли заявляли, что легко могут принять хоть 10, хоть 15 миллионов. К таким моментам нужно подходить здраво, потому что чем больше мы принимаем туристов, тем сильнее это сказывается на качестве предоставляемых услуг: мы будем наблюдать перегрузку инфраструктуры, и это на туристах будет сказываться очень негативно, даже если мы примем всего на 500 тысяч больше. И турист уедет недовольным – а это в будущем может сыграть свою роль», - пояснил доцент кафедры туризма ТА КФУ Игорь Вахрушев.

Вместе с тем, по словам специалистов, в Крыму до сих пор не до конца отработана методика подсчета отдыхающих.

«Мы можем говорить, что те показатели, которые предоставляет министерство, в принципе отвечают адекватному представлению о том, сколько у нас было туристов. Конечно, цифры нельзя говорить с точностью до 100 человек – есть расхождения, - отметил Вахрушев. – Один из путей совершенствования системы (подсчета – ред.) – легализация многих объектов, получение с них статистики. Чем больше этих объектов войдет в законное русло, тем точнее мы будем получать цифры и показатели сезона».

С другой стороны, в «туристы» очень часто записывают тех людей, которые, будучи прописанными на материке, живут и работают в Крыму и Севастополе. В течение года они неофициально – жители, летом официально – отдыхающие.

«Если взять, например, Севастополь, то официальная численность населения там – около 400 тысяч человек. Но мы прекрасно понимаем, что жителей города, которые переехали с материка, намного больше – и общее число уже перевалило за миллион, я не боюсь этой цифры – заявила Наталья Стамбульникова. – Этих людей, которые в течение месяца два-три раза выезжают на материк, тоже принимают за туристов и каждый раз считают».

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за введенных ограничений для борьбы с коронавирусом Крым потеряет около 10-15% туристического потока. Тем не менее в профильном министерстве настроены оптимистично пройти не только курортный сезон, но и межсезонье, поскольку загрузка отелей, по данным ведомства, достигает 95% и даже 100%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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