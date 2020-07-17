В Крыму неожиданно нашли более 70 нелегальных бань и автомоек

Инспекторы Госкомрегистра проверят более 70 земельных участков, где усматриваются признаки их нецелевого использования.

При этом изначально в поле зрения специалистов попало порядка 160 автомоек, бань и саун в Симферополе и Симферопольском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты управления госземнадзора комитета в течение последних двух месяцев проводили информационно-аналитическую работу по выявлению фактов нецелевого использования участков, на которых построены автомойки, бани и СПА-центры. В поле зрения изначально попало 159 адресов на территории Симферополя и Симферопольского района.

В результате проведения административных обследований инспекторы обнаружили 73 объекта хозяйствования, где земля используется не по прямому назначению. Были подготовлены акты обследования для проведения внеплановых проверок в будущем. В то же время в отношении других 73 объектов нарушения не обнаружены, еще по 13 адресам информация о размещении автомойки или бани вовсе не подтвердилась.

— Помимо экологического фактора ведение коммерческой деятельности на земле, предоставленной под жилую застройку – один из способов избежать более крупных налогов. Инспекторы Госкомрегистра и органы муниципального земельного контроля ранее уже выявили 19 подобных объектов повышенного водопользования, работающих под черным или серым флагом в Симферополе и пригороде. Их владельцам выданы предписания об устранении нарушений. Они должны привести правоустанавливающие документы в соответствие с законодательством и использовать землю по целевому назначению, либо прекратить незаконную деятельность, – отметил глава Госкомрегистра РК Александр Спиридонов.

Проведение проверок в Крыму сейчас приостановлено, но после снятия моратория надзорная деятельность будет возобновлена.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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