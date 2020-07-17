Власть
В Крыму из-за профилактики отключают горячую воду
В Крыму из-за подготовки к отопительному сезону отключают горячую воду.
Об этом сообщил министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев.
По его словам, отключение происходит в некоторых многоквартирных домах и связано это с проведением профилактических работ на объектах теплоснабжения. Чновник заверил, что горячую воду жителям многоквартирных домов отключают не больше, чем на четырнадцать дней.
По словам Черняева, в период действия ограничений по COVID-19 плановые работы не проводили. Он уточнил, что «подготовка к отопительному сезону проходит по графику, выполнено более 30 процентов работ».
Тем временем, в администрации Симферополя сообщили, что из 93 котельных подготовлены к работе в осенне-зимний период 32, что составляет 34%. Из 106 объектов образования к прохождению осенне-зимнего периода готовы 58 (55%). По информации городских властей, на отопительный сезон 2020-2021 годов уже заготовлено 15 тонн угля, также планируется закупить 6 тонн дизельного топлива.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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