В Феодосии унитожат 60 кг дынь

Специалистами лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ РК «Феодосийский городской ВЛПЦ» ежедневно проводится оценка качества и безопасности продукции, реализуемой на продовольственных рынках подведомственной территории.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Так, в реализацию не допущено 62 кг дынь, в которых установлено значительное превышение норм ПДК нитратов. Продукция изъята, денатурирована и направлена на уничтожение.

Также в июле в ходе проведения контрольных мероприятий совместно с представителями администрации рынков была снята и не допущена в реализацию продукция животного происхождения, а именно 20,5 кг субпродуктов говяжьих с просроченным сроком реализации, 53 кг рыбы копченой, вяленой, охлажденной без документов, подтверждающих качество и безопасность. Вышеуказанная продукция изъята владельцами из оборота и отправлена на уничтожение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму неожиданно нашли более 70 нелегальных бань и автомоек. Инспекторы Госкомрегистра проверят более 70 земельных участков, где усматриваются признаки их нецелевого использования.

В Севастополе штрафуют за парковку автомобилей возле моря. Специалисты севастопольского главного управления природных ресурсов и экологии проводят рейды, выявляя автомобили, припаркованные в водоохранной зоне. Очередной рейд прошел на Северной стороне города.

В Симеизе фсбшники выявили ячейку запрещенной в России организации. На Южном берегу Крыма, в Симеизе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК выявили ячейку организации Свидетелей Иеговы, деятельность которой запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда.

В Следкоме закрыли дело о слежке за судьями и чиновниками в Крыму. В Крыму закрыто уголовное дело о нелегальной слежке за чиновниками и общественниками-критиками региональной и муниципальной властей.