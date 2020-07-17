Власть
В Феодосии унитожат 60 кг дынь
Специалистами лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ РК «Феодосийский городской ВЛПЦ» ежедневно проводится оценка качества и безопасности продукции, реализуемой на продовольственных рынках подведомственной территории.
Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии РК.
Так, в реализацию не допущено 62 кг дынь, в которых установлено значительное превышение норм ПДК нитратов. Продукция изъята, денатурирована и направлена на уничтожение.
Также в июле в ходе проведения контрольных мероприятий совместно с представителями администрации рынков была снята и не допущена в реализацию продукция животного происхождения, а именно 20,5 кг субпродуктов говяжьих с просроченным сроком реализации, 53 кг рыбы копченой, вяленой, охлажденной без документов, подтверждающих качество и безопасность. Вышеуказанная продукция изъята владельцами из оборота и отправлена на уничтожение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму неожиданно нашли более 70 нелегальных бань и автомоек. Инспекторы Госкомрегистра проверят более 70 земельных участков, где усматриваются признаки их нецелевого использования.
В Севастополе штрафуют за парковку автомобилей возле моря. Специалисты севастопольского главного управления природных ресурсов и экологии проводят рейды, выявляя автомобили, припаркованные в водоохранной зоне. Очередной рейд прошел на Северной стороне города.
В Симеизе фсбшники выявили ячейку запрещенной в России организации. На Южном берегу Крыма, в Симеизе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК выявили ячейку организации Свидетелей Иеговы, деятельность которой запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда.
В Следкоме закрыли дело о слежке за судьями и чиновниками в Крыму. В Крыму закрыто уголовное дело о нелегальной слежке за чиновниками и общественниками-критиками региональной и муниципальной властей.
В Азовском море нашествие медуз, их таскают сетями видео
Отдыхающие на пляже таскают сетями медуз, как рыбу, чтобы дети могли безопасно купаться у берега.
Бывший главный санврач России: отдых в Крыму в этом году опасен
Отдых в переполненном туристами Крыму опасен – об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Экс-вице-премьеру Крыма продлили срок содержания под стражей
Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего зампредседателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении крупных взяток.
Турист из России и крымчанка, пропавшие два дня назад, найдены мертвыми
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, погибло 2 человека.
15 июля
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса
За 16 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.