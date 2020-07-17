Общество
В Азовском море нашествие медуз, их таскают сетями
фото © Кафа
Отдыхающие на пляже таскают сетями медуз, как рыбу, чтобы дети могли безопасно купаться у берега.
На пляжах Запорожской области с нашествием медуз борются не только сотрудники баз отдыха, но и отдыхающие. Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Опубликовано видео, на котором показано, как отдыхающие в Степановке вытаскивают медуз из моря рыболовными сетями.
Отдыхающие говорят, что таким образом они расчищают водное пространство, чтобы дети могли купаться у берега и их не ужалили медузы.
Ранее сообщалось, что в Британии пятилетняя девочка нашла ядовитую медузу вдвое больше нее.
Также сообщалось, что пляжи Филиппин заполонили томатные медузы. Свое название они получили из-за ярко-красного окраса.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами. Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.
Крымчане наблюдали «облако-убийцу»?. Необычное атмосферное явление наблюдалось в разных районах Севастополя.
В Крыму «гниют» песчаные пляжи. Пляжи в крымских поселках завалены гниющими водорослями. Крымчане обеспокоены заболачиванием морских просторов.
Море «добивает» центральный пляж Севастополя. Волны помогают горе-подрядчику демонтировать плитку на Хрустальном.
В Азовском море нашествие медуз, их таскают сетями видео
Отдыхающие на пляже таскают сетями медуз, как рыбу, чтобы дети могли безопасно купаться у берега.
Бывший главный санврач России: отдых в Крыму в этом году опасен
Отдых в переполненном туристами Крыму опасен – об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Экс-вице-премьеру Крыма продлили срок содержания под стражей
Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего зампредседателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении крупных взяток.
Турист из России и крымчанка, пропавшие два дня назад, найдены мертвыми
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, погибло 2 человека.
15 июля
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса
За 16 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.