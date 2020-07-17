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Общество

В Азовском море нашествие медуз, их таскают сетями

14:23 пятница, 17 июля 2020
В Азовском море нашествие медуз, их таскают сетями

фото © Кафа

Отдыхающие на пляже таскают сетями медуз, как рыбу, чтобы дети могли безопасно купаться у берега.

На пляжах Запорожской области с нашествием медуз борются не только сотрудники баз отдыха, но и отдыхающие. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Опубликовано видео, на котором показано, как отдыхающие в Степановке вытаскивают медуз из моря рыболовными сетями.

Отдыхающие говорят, что таким образом они расчищают водное пространство, чтобы дети могли купаться у берега и их не ужалили медузы.

Ранее сообщалось, что в Британии пятилетняя девочка нашла ядовитую медузу вдвое больше нее.

Также сообщалось, что пляжи Филиппин заполонили томатные медузы. Свое название они получили из-за ярко-красного окраса.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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Общество
В Азовском море нашествие медуз, их таскают сетями

В Азовском море нашествие медуз, их таскают сетями видео

Отдыхающие на пляже таскают сетями медуз, как рыбу, чтобы дети могли безопасно купаться у берега.

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