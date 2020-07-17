Суд арестовал подозреваемых во взяточничестве полицейских из Судака

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца подозреваемых во взяточничестве полицейских из Судака.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Избрать в отношении Р. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября 2020 года. Избрать в отношении Ш. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 сентября 2020 года», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что начальник отдела МВД по Судаку и его заместитель задержаны по подозрению в получении взятки. В производстве судакского отдела МВД находились материалы проверки по факту перевозки гражданином 600 литров спиртосодержащей жидкости. Этот груз был изъят полицией. К начальнику отдела обратился посредник с просьбой помочь вернуть изъятое и прекратить проверку.

«Поздним вечером 14 июля текущего года начальник отдела участковых уполномоченных, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке Судака лично получил взятку в 75 тысяч рублей. Установлено, что ранее начальник отдела участковых уполномоченных совершил аналогичное преступление, получив за возврат груза от представителя водителя взятку в 50 тысяч рублей. В связи с чем в отношении него также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ – получение взятки должностными лицом в значительном размере», – пояснила официальный представитель главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По факту инцидента МВД по Крыму проводит служебную проверку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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