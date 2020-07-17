Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.5
воздух +29
море +22

Власть

Суд арестовал подозреваемых во взяточничестве полицейских из Судака

16:02 пятница, 17 июля 2020
Судак

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца подозреваемых во взяточничестве полицейских из Судака.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Избрать в отношении Р. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября 2020 года. Избрать в отношении Ш. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 сентября 2020 года», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что начальник отдела МВД по Судаку и его заместитель задержаны по подозрению в получении взятки. В производстве судакского отдела МВД находились материалы проверки по факту перевозки гражданином 600 литров спиртосодержащей жидкости. Этот груз был изъят полицией. К начальнику отдела обратился посредник с просьбой помочь вернуть изъятое и прекратить проверку.

«Поздним вечером 14 июля текущего года начальник отдела участковых уполномоченных, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке Судака лично получил взятку в 75 тысяч рублей. Установлено, что ранее начальник отдела участковых уполномоченных совершил аналогичное преступление, получив за возврат груза от представителя водителя взятку в 50 тысяч рублей. В связи с чем в отношении него также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ – получение взятки должностными лицом в значительном размере», – пояснила официальный представитель главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По факту инцидента МВД по Крыму проводит служебную проверку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму неожиданно нашли более 70 нелегальных бань и автомоек. Инспекторы Госкомрегистра проверят более 70 земельных участков, где усматриваются признаки их нецелевого использования.

В Севастополе штрафуют за парковку автомобилей возле моря. Специалисты севастопольского главного управления природных ресурсов и экологии проводят рейды, выявляя автомобили, припаркованные в водоохранной зоне. Очередной рейд прошел на Северной стороне города.

В Симеизе фсбшники выявили ячейку запрещенной в России организации. На Южном берегу Крыма, в Симеизе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК выявили ячейку организации Свидетелей Иеговы, деятельность которой запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда.

В Следкоме закрыли дело о слежке за судьями и чиновниками в Крыму. В Крыму закрыто уголовное дело о нелегальной слежке за чиновниками и общественниками-критиками региональной и муниципальной властей.

Общество
В Азовском море нашествие медуз, их таскают сетями

В Азовском море нашествие медуз, их таскают сетями видео

Отдыхающие на пляже таскают сетями медуз, как рыбу, чтобы дети могли безопасно купаться у берега.

Курортный сезон
Бывший главный санврач России: отдых в Крыму в этом году опасен

Бывший главный санврач России: отдых в Крыму в этом году опасен

Отдых в переполненном туристами Крыму опасен – об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Власть
Экс-вице-премьеру Крыма продлили срок содержания под стражей

Экс-вице-премьеру Крыма продлили срок содержания под стражей

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего зампредседателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении крупных взяток.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса

В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса

За 16 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации