Симферополец Даниил Хлусевич забил свой первый мяч в РПЛ

Выступающий за тульский «Арсенал» 19-летний симферополец Даниил Хлусевич забил свой первый мяч в российской Премьер-лиге, сообщает портал Крымский спорт.

На 13-й минуте гостевой встречи «канониров» с екатеринбургским «Уралом» Хлусевич красивым ударом под перекладину отправил первый мяч в ворота многоопытного Ярослава Годзюра. «Арсенал» в итоге одержал победу – 3:1.

Даниил Хлусевич – воспитанник УОР (Краснолесье), выступал в футзальной «Арсеналъ лиге Крыма» за «Гелиодор» и «Крымтеплицу-2». Перебрался в Тулу в 2018 году, феерил в «молодежке» «Арсенала», но за основную команду стал играть только этим летом (матч с «Уралом» был для него лишь 4-м в Премьер-лиге).

На талантливого атакующего полузащитника уже положил глаз именитый португальский «Порту». Зимой Хлусевич побывал на просмотре в этом клубе, «Порту» готов был арендовать футболиста, но переезд не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Даниил Хлусевич воспитанник крымского футбола. Выступал за команду УОР (Краснолесье). В «Арсенале» с марта 2018-го года. Первый в истории тульского футбола футболист, родившийся в 21-м веке, попавший в заявку и выходивший на поле в официальном матче. Провел 4 матча, забил 1 гол.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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