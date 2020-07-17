Сегодня начинается звездопад Персеиды. Где и когда смотреть

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С 17 июля начинается самый зрелищный летний метеорный поток Персеиды.

Больше всего «падающих звезд» можно будет увидеть в августе, когда будет наблюдаться пик, но отдельные метеоры будут заметны, начиная с сегодняшнего дня.

Персеиды можно наблюдать ежегодно. В этом году «звездопад» начнется с 17 июля и продлится до 24 августа. Максимально активным и заметным он будет в ночь с 12 на 13 августа. А самый пик придется на время около 03:00, то есть перед рассветом. При безоблачной погоде можно будет увидеть около 60 вспышек в час.

Лучше всего наблюдать за астрономическим явлением в местах удаленных от искусственного освещения, с открытым пространством - на поляне в лесу, в степи, на берегах водоемов, в удалении от оживленных населенных пунктов. Тогда Персеиды будут ярче и зрелищнее. Но даже в городе можно будет разглядеть наиболее яркие метеоры, особенно в темное безлунное время.

Для тех, кто не сможет выбраться из города, NASA будет вести трансляцию на сайте и своем канале в Youtube.

Персеиды - метеорный поток частиц кометы Свифта-Таттла. Сама комета приближается к Земле раз в 135 лет, но через ее шлейф Земля проходит ежегодно. Хвост кометы состоит из частиц льда, пыли и пород. Попадая в слои атмосферы Земли они тут же сгорают, образуя яркую вспышку на небе. Явление называют «падающими звездами».

По народным приметам, во время «звездопада» можно загадывать желания.

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