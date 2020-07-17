Странности
С дуба упал: турист рухнул с дерева во время любования закатом в Крыму
Спасатели Крыма оказали помощь мужчине, который упал с дерева и травмировался на востоке полуострова.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Инцидент произошел на южном склоне горы Эчки-Даг. В районе Лисьей бухты мужчина взобрался на дуб. Он хотел встретить закат, но ветка под весом пострадавшего сломалась. Мужчина упал с высоты порядка трех метров.
«Специалисты «Крым-Спас», используя вакуумную шину и вакуумный матрац, провели иммобилизацию конечностей пострадавшего, также наложили воротник «Шанца», - говорится в сообщении.
На специальных носилках спасатели эвакуировали мужчину к служебному автомобилю. После пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи в селе Солнечная Долина городского округа Судака.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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