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Странности

С дуба упал: турист рухнул с дерева во время любования закатом в Крыму

10:47 пятница, 17 июля 2020

Спасатели Крыма оказали помощь мужчине, который упал с дерева и травмировался на востоке полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Инцидент произошел на южном склоне горы Эчки-Даг. В районе Лисьей бухты мужчина взобрался на дуб. Он хотел встретить закат, но ветка под весом пострадавшего сломалась. Мужчина упал с высоты порядка трех метров.

«Специалисты «Крым-Спас», используя вакуумную шину и вакуумный матрац, провели иммобилизацию конечностей пострадавшего, также  наложили воротник «Шанца», - говорится в сообщении.

На специальных носилках спасатели эвакуировали мужчину к служебному автомобилю. После пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи в селе Солнечная Долина городского округа Судака.

Ранее Спасатели помогли найти дорогу девушкам, которые хотели сделать красивые фотопейзажи, но потерялись в горнолесной местности под Судаком. Инцидент произошел в канун Дня фотографа, который отмечается 12 июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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