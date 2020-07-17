Происшествия
Российские мошенники выманили у севастопольских моряков три млн рублей
Полицейские Севастополя задержали двух жителей Астрахани, которые подозреваются в мошенничестве в крупном размере.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, они похитили у двух севастопольцев около 3 млн рублей.
«29-летний астраханец и его 30-летняя сожительница действовали по одной схеме: они находили в сети интернет объявления о поиске работы в международных крюинговых компаниях и предлагали морякам из Севастополя свои услуги, – сообщили в полиции. – В телефонном разговоре злоумышленники обещали соискателям быстрое и выгодное трудоустройство, а затем, войдя в доверие, убеждали перевести им денежные средства на электронный кошелек для оформления всех необходимых документов. Таким способом мошенники обманули двух жителей Севастополя и похитили в общей сложности 3 миллиона рублей».
После получения денег мошенники исчезали. Полученные средства они тратили на свои нужды. Полиция установила, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
В отношении мошенников было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму именинник-иностранец порезал ножом случайного собутыльника из местных. Бахчисарайскими полицейскими за нанесение тяжких телесных повреждений местному жителю задержан иностранный гражданин.
В Бахчисарае мошенник выманил деньги у знакомой в обмен на мифическую помощь. В Бахчисарае полицейскими установлен мошенник, завладевший денежными средствами на сумму 95000 рублей.
В Крыму пойдет под суд злостный вор компьютерной техники. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело против 46-летнего крымчанина, который почти полгода воровал компьютерную технику в столице Крыма.
Экс-начальник почтового отделения в Ялте украла из кассы 155 тысяч. Бывший начальник почтового отделения Ялтинского почтамта предстанет перед судом за то, что присвоила 155 тысяч рублей из кассы.
Часть Симферополя и пригорода останутся без воды на сутки
В связи аварийно-восстановительными работами на водопроводных очистных сооружениях в ряде микрорайонов Симферополя, а также части пригорода крымской столицы на следующей неделе будет ограничено водоснабжение.
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса
За 16 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Турист из России и крымчанка, пропавшие два дня назад, найдены мертвыми
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, погибло 2 человека.
15 июля
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
20 часов назад
Давка и крики: как в Крыму проходит тестирование на антитела к коронавирусу
В Крыму бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу от Роспотребнадзора оказалось пройти не так-то просто.