Ремонт набережной в Севастополе превратился в нарушение закона

Прокуратура Гагаринского района Севастополя добивается устранения нарушений природоохранного законодательства при проведении капитального ремонта набережной пляжа «Парк Победы» в городе-герое.

Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуратура проверила подрядчика, с которым севастопольское ГБУ «Парки и скверы» заключили договор на капитальный ремонт набережной. При проверке выяснилось, что, вопреки законодательству, ООО «СК-Сервис», работая в границах прибрежной защитной полосы водоохраной зоны и водоохраной зоне, нарушил законодательство в сфере обращения с водными биологическими ресурсами и среды их обитания.

В частности, ООО не организовало временное дорожное покрытие и не оборудовало специальное место с твердым покрытием для техники.

«Строительные работы, движение и стоянка транспортных средств осуществляется по естественной галечно-песчаной поверхности, что может привести к попаданию отходов производства и хозяйственной деятельности, вредных веществ, их составляющих и сбросов в почву, а в дальнейшем – в Черное море», - говорится в сообщении прокуратуры для СМИ.

Теперь прокуратурой района руководителю общества внесено представление об устранении нарушений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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