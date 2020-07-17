Власть
Ремонт набережной в Севастополе превратился в нарушение закона
Прокуратура Гагаринского района Севастополя добивается устранения нарушений природоохранного законодательства при проведении капитального ремонта набережной пляжа «Парк Победы» в городе-герое.
Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуратура проверила подрядчика, с которым севастопольское ГБУ «Парки и скверы» заключили договор на капитальный ремонт набережной. При проверке выяснилось, что, вопреки законодательству, ООО «СК-Сервис», работая в границах прибрежной защитной полосы водоохраной зоны и водоохраной зоне, нарушил законодательство в сфере обращения с водными биологическими ресурсами и среды их обитания.
В частности, ООО не организовало временное дорожное покрытие и не оборудовало специальное место с твердым покрытием для техники.
«Строительные работы, движение и стоянка транспортных средств осуществляется по естественной галечно-песчаной поверхности, что может привести к попаданию отходов производства и хозяйственной деятельности, вредных веществ, их составляющих и сбросов в почву, а в дальнейшем – в Черное море», - говорится в сообщении прокуратуры для СМИ.
Теперь прокуратурой района руководителю общества внесено представление об устранении нарушений.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма дают подрядчикам строительства по ФЦП последний шанс. Под угрозой расторжения оказался контракт на строительство школы на 250 мест в селе Веселое городского округа Судак. Причиной стал неоднократный срыв графика работ подрядчика ООО «Евростройсервис».
Обещанный новый театра кукол в Симферополе так никто и не построил. Власти Крыма расторгнут контракт с подрядчиком строительства Театра кукол в Симферополе – компанией «Меандр».
В Севастополье дома для российских военных строили без разрешений. В Севастополе два общества с ограниченной ответственностью вели строительные работы по строительству жилых домов для Министерства обороны России. При этом компании не получили необходимые согласования и разрешения.
В Ялте не будут полностью запрещать строительство на время курортного сезона. В период курортного сезона в Ялте введут частичный мораторий на строительство.
Часть Симферополя и пригорода останутся без воды на сутки
В связи аварийно-восстановительными работами на водопроводных очистных сооружениях в ряде микрорайонов Симферополя, а также части пригорода крымской столицы на следующей неделе будет ограничено водоснабжение.
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса
За 16 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Турист из России и крымчанка, пропавшие два дня назад, найдены мертвыми
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, погибло 2 человека.
15 июля
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
20 часов назад
Давка и крики: как в Крыму проходит тестирование на антитела к коронавирусу
В Крыму бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу от Роспотребнадзора оказалось пройти не так-то просто.