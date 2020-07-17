Раскрыт механизм заражения человечества опасным паразитом

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Ученые Медицинской школы Университета Индианы в США раскрыли, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.

Об открытии, которое поможет разработать новые эффективные методы лечения, сообщается в статье, опубликованной в журнале mBio.

Считается, что токсоплазмой заражено больше половины человечества. Инфицирование происходит в результате контакта с кошачьими экскрементами или через употребление загрязненной пищи и воды. У некоторых людей паразитические протисты могут вызывать тяжелые симптомы при проникновении в мозговые ткани. Токсоплазма долгое время сохраняется в организме в виде цисты, но активируется при сниженном иммунитете, например, при ВИЧ-инфекции.

При попадании в организм паразит проникает в иммунные клетки и заставляет их мигрировать по всему организму, что называется гипермиграционной активностью. Исследователи выяснили, что токсоплазма отключает сигнальную систему в клетке-хозяине, что приводит к активации белка IRE1. В свою очередь, IRE1 способствует перемещению клетки, соединяясь с внутренним цитоскелетом и влияя на форму.

Исследователи заражали токсоплазмой клетки, лишенные IRE1, и подтвердили, что пораженные клетки не могут двигаться. Это поможет разработать новые препараты для предотвращения распространения инфекции по организму.

Токсоплазма относится к протистам и является паразитом, заражающим преимущественно кошек. Известно, что попадая в крыс и мышей, простейшие изменяют их поведение. В результате грызуны начинают меньше бояться кошек и чаще становятся жертвами этих хищников. Ученые предполагают, что микробы могут также изменять личность инфицированного человека.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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