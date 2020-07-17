Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск и флотов России

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Такое поручение дал Верховный главнокомандующий России Владимир Путин, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Проверка покажет способность вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера.

«В ходе проверки предусмотрено проведение 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей», - говорится в сообщении.

Всего будет вовлечено свыше 150 тысяч военнослужащих, более 26 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Проверка проходит в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории намерены построить военный городок за 1,2 млрд рублей. Заказчиком строительства, для которого уже ищут подрядчика, выступает Росгвардия.

Военные проведут учения с боевой стрельбой на полигоне под Симферополем. Вооруженные силы России проведут учения с боевой стрельбой на полигоне рядом с поселком Заречное под Симферополем.

В России заявили, что перехватили в небе над Крымом самолеты-разведчики США. Российские истребители перехватили над Черным и Баренцевым морями самолеты-разведчики, принадлежащие США и Норвегии.

В Керчи заявили, что аналоги «Мистралей» будут заложены в ближайшие дни. Российские аналоги «Мистралей» – универсальные десантные корабли (УДК) проекта «Прибой», которые станут заменой так и не поставленным в РФ из-за санкций французским кораблям, будут заложены до конца недели.