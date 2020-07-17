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Власть

Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск и флотов России

12:31 пятница, 17 июля 2020

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Такое поручение дал Верховный главнокомандующий России Владимир Путин, передает пресс-служба Минобороны РФ.  

Проверка покажет способность вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера.

«В ходе проверки предусмотрено проведение 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей», - говорится в сообщении.

Всего будет вовлечено свыше 150 тысяч военнослужащих, более 26 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Проверка проходит в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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