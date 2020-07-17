Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 17 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами до 17 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в восточных районах), уровень опасности оранжевый, ветер (местами до 17 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, ветер (местами до 17 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 29, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 67 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 64 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 70 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 20 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 76 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью около 23 градусов. Ветер северный 19 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 76 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 68 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 59 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 70 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 23, в Севастополе - 21, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 24, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

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