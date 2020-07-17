Предприятия Севастополя работают в долг

По данным Крымстата кредиторская задолженность крупных и средних организаций Севастополя на конец апреля 2020 года составила 24 млрд рублей.

На промышленные предприятия приходится 66,5% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность организаций города составила 11,3 млрд рублей и увеличилась по сравнению с мартом текущего года на 0,5%.

Из общей суммы дебиторской задолженности почти 6 млрд приходится на промышленные предприятия.

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