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Бизнес

Предприятия Севастополя работают в долг

По данным Крымстата кредиторская задолженность крупных и средних организаций Севастополя на конец апреля 2020 года составила 24 млрд рублей.

На промышленные предприятия приходится 66,5% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность организаций города составила 11,3 млрд рублей и увеличилась по сравнению с мартом текущего года на 0,5%.

Из общей суммы дебиторской задолженности почти 6 млрд приходится на промышленные предприятия.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Саках игнорируют распоряжения Аксенова и обирают предпринимателей. Предприниматели, торгующие на сакском рынке, жалуются на то, что в городе игнорируются решения главы РК и городского совета депутатов о мерах поддержки малого бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавируса.

В крымских отелях образовался серьезный кадровый голод. Такого острого дефицита гостиничного персонала в Крыму не было уже давно.

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