Бизнес
Предприятия Севастополя работают в долг
По данным Крымстата кредиторская задолженность крупных и средних организаций Севастополя на конец апреля 2020 года составила 24 млрд рублей.
На промышленные предприятия приходится 66,5% от общей суммы кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность организаций города составила 11,3 млрд рублей и увеличилась по сравнению с мартом текущего года на 0,5%.
Из общей суммы дебиторской задолженности почти 6 млрд приходится на промышленные предприятия.
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