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Власть

Под Севастополем нелегально сбрасывали строительный мусор

Представители Госэкоинспекции Севастополя сообщают о несанкционированном сбросе строительных отходов в районе села Передового.

«Как выяснилось, отходы транспортировали два грузовика со строящегося объекта. В ходе опроса водителей выяснилось, что оба автомобиля принадлежат одному юридическому лицу. В отношении нарушителей заведены административные расследования по факту отгрузки отходов по ч. 4 ст. 8.2. КоАП России и по факту транспортировки по ч. 1 ст. 8.2 КоАП России», – говорится в сообщении на сайте правительства Севастополя.

Указывается, что грузовики изъяли и поместили на специальную стоянку. Дело передали на контроль Севприроднадзора.

О том, какой фирме принадлежат грузовики, не сообщается.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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