Власть
Под Севастополем нелегально сбрасывали строительный мусор
Представители Госэкоинспекции Севастополя сообщают о несанкционированном сбросе строительных отходов в районе села Передового.
«Как выяснилось, отходы транспортировали два грузовика со строящегося объекта. В ходе опроса водителей выяснилось, что оба автомобиля принадлежат одному юридическому лицу. В отношении нарушителей заведены административные расследования по факту отгрузки отходов по ч. 4 ст. 8.2. КоАП России и по факту транспортировки по ч. 1 ст. 8.2 КоАП России», – говорится в сообщении на сайте правительства Севастополя.
Указывается, что грузовики изъяли и поместили на специальную стоянку. Дело передали на контроль Севприроднадзора.
О том, какой фирме принадлежат грузовики, не сообщается.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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