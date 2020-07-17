Под Севастополем нелегально сбрасывали строительный мусор

Представители Госэкоинспекции Севастополя сообщают о несанкционированном сбросе строительных отходов в районе села Передового.

«Как выяснилось, отходы транспортировали два грузовика со строящегося объекта. В ходе опроса водителей выяснилось, что оба автомобиля принадлежат одному юридическому лицу. В отношении нарушителей заведены административные расследования по факту отгрузки отходов по ч. 4 ст. 8.2. КоАП России и по факту транспортировки по ч. 1 ст. 8.2 КоАП России», – говорится в сообщении на сайте правительства Севастополя.

Указывается, что грузовики изъяли и поместили на специальную стоянку. Дело передали на контроль Севприроднадзора.

О том, какой фирме принадлежат грузовики, не сообщается.

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