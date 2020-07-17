Власть
Новый глава Нацбанка Украины задекларировал земельный участок супруги в Крыму
Назначенный 16 июля Верховной Радой Украины новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко задекларировал земельный часток в Крыму.
Земля принадлежит его жене Юлии.
В декларации указано, что в 2008 году Юлия Шевченко приобрела участок в поселке Приморском в Феодосии. Его общая площадь – 1200 м. кв., стоимость на дату приобретения права или по последней денежной оценке – 61260 гривен.
16 июля Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины. За это проголосовали 332 народных депутата, большинство депутатов фракций «Голос» и «Европейская солидарность» воздержались.
Кирилл Шевченко до нового назначения работал председателем правления «Укргазбанка». С 2012 по 2014 год был советником председателя правления государственного «Ощадбанка», в 2009 году – советником экс-премьер-министра Украины, нынешней главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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