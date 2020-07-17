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Общество

Новое открытие поставило под сомнение все знания о Вселенной

19:15 пятница, 17 июля 2020
Новое открытие поставило под сомнение все знания о Вселенной

фото © NASA

Расчеты ученых усугубили кризис в космологии из-за которого придется пересмотреть все существующие теории.

Новые данные астрономов поставили под сомнения все существующие знания о Вселенной. Детали их работы опубликованы в электронной научной библиотеке arXiv.

Ранее специалисты измеряли возраст Вселенной несколькими способами и эти данные разошлись. Ученые предполагали, что эта разница может быть продиктована ошибками в измерении или работе устройств.

Так, проводились измерения в ходе изучения микроволнового «эхо» Большого взрыва с помощью телескопа Planck, и вспышек сверхновых в соседних галактиках, с помощью Hubble.

В ходе второго наблюдения оказалось, что две галактики на расстоянии около 3 млн световых лет, должны отдаляться со скоростью около 73,9 км/с. Первое же наблюдение говорит о 67,9 км/с, что на 9% меньше предыдущего.

Новые измерения астрономов совпали с последним значением, что ставит под сомнение возможность ошибки в предыдущих наблюдениях.

Астрономы отмечают, что это может свидетельствовать об изменениях скорости расширения Вселенной за 13,7 мрлд лет после Большого взрыва. В таком случае все существующие космологические теории придется полностью пересмотреть.

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