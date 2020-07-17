На Демерджи снова спасли туристов

Сотрудники МЧС помогли туристам, заблудившимся в крымских горах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По информации ведомства, сообщение о том, что на горе Южная Демерджи пять туристов сбились с тропы по пути в Долину приведений, поступило в МЧС накануне вечером. К месту происшествия отправился отряд «КРЫМ-СПАС». С помощью навигации спасатели нашли туристическую группу на скальном участке.

«Несмотря на темное время суток и труднопроходимость участка, туристов эвакуировали со скальных обрывов при помощи альпинистского снаряжения. В медицинской помощи (они) не нуждались», - говорится в сообщении.

Кроме этого, сотрудники МЧС спасли девушку в районе Генуэзской крепости в Судаке. Она зашла на скалистый участок местности высотой около 50 метров над уровнем моря, а самостоятельно спуститься не смогла. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили пострадавшую и оказали ей психологическую помощь.

Ранее в Крыму спасли группу из четырех туристов, который не могли самостоятельно спуститься с вершины Демерджи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Судаком туристки забрались на гору ради фотографий и не смогли спуститься. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь девушкам, потерявшимся в горно-лесной местности городского округа Судак.

В Крыму спасли туристов, застрявших на Демерджи. Группа туристов в сумерках попала на труднопроходимый осыпной склон и не рискнула выбираться без помощи спасателей.

В Крыму турист сорвался со скал на Караби-яйле. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь туристу, упавшему со скалы в районе южных обрывов Караби-яйлы.

В Крыму группа туристов заблудилась и наткнулась на мужчину без сознания. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» провели поисково-спасательные работы в Белогорском районе. Группа с пострадавшим была обнаружена между селами Тополевка и Земляничное, сообщает пресс-служба МЧС РК.