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Власть

Министр обороны Украины доложил об угрозе нападения России из Крыма

16:26 пятница, 17 июля 2020
Министр обороны Украины доложил об угрозе нападения России из Крыма

фото © Новости Крыма

Министерство обороны Украины на сегодняшний день не видит признаков готовящегося вторжения российских войск в южные регионы Украины с территории Крыма.

Об этом завил глава оборонного ведомства Андрей Таран на пленарном заседании Верховной рады в пятницу.

«На данный момент признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск возле административной границы в Херсонской области с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым не выявлено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных групп», – сказал Таран.

При этом министр обороны заверил, что украинские войска «готовы дать отпор вооруженной агрессии» в случае ее проявления.

«Помня о непредсказуемости решений, в первую очередь политического руководства Российской Федерации и, безусловно, военно-политического руководства вооруженных сил РФ, вооруженные силы Украины предпринимают определенные меры для недопущения и дачи соответствующего отпора действиям со стороны вооруженных сил России», – отметил он.

Таран добавил, что в ответ на запланированные на сентябрь российские командно-штабные учения «Кавказ-2020» Украина планирует в это же время провести стратегические командно-штабные учения «Совместные усилия - 2020» с участием стран НАТО.

«В рамках учений планируется проверить способность генерального штаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО. Также планируется проверить готовность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО. Ожидаем, что представители Альянса смогут принять участие в этих учениях», – сказал Таран.

Ранее командующий боевым флотом Украины Алексей Неижпапа заявил, что военно-морские силы «готовятся к полномасштабной военной конфронтации» с Россией и потерям во время борьбы за Крым». Главком не исключает, что «российские военные попытаются прорваться в Херсонскую область, чтобы обеспечить полуостров водой». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Неижпапы «абсолютной глупостью» и «искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине», которое не способствует урегулированию ситуации в Донбассе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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