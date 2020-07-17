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Министр обороны Украины доложил об угрозе нападения России из Крыма
фото © Новости Крыма
Министерство обороны Украины на сегодняшний день не видит признаков готовящегося вторжения российских войск в южные регионы Украины с территории Крыма.
Об этом завил глава оборонного ведомства Андрей Таран на пленарном заседании Верховной рады в пятницу.
«На данный момент признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск возле административной границы в Херсонской области с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым не выявлено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных групп», – сказал Таран.
При этом министр обороны заверил, что украинские войска «готовы дать отпор вооруженной агрессии» в случае ее проявления.
«Помня о непредсказуемости решений, в первую очередь политического руководства Российской Федерации и, безусловно, военно-политического руководства вооруженных сил РФ, вооруженные силы Украины предпринимают определенные меры для недопущения и дачи соответствующего отпора действиям со стороны вооруженных сил России», – отметил он.
Таран добавил, что в ответ на запланированные на сентябрь российские командно-штабные учения «Кавказ-2020» Украина планирует в это же время провести стратегические командно-штабные учения «Совместные усилия - 2020» с участием стран НАТО.
«В рамках учений планируется проверить способность генерального штаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО. Также планируется проверить готовность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО. Ожидаем, что представители Альянса смогут принять участие в этих учениях», – сказал Таран.
Ранее командующий боевым флотом Украины Алексей Неижпапа заявил, что военно-морские силы «готовятся к полномасштабной военной конфронтации» с Россией и потерям во время борьбы за Крым». Главком не исключает, что «российские военные попытаются прорваться в Херсонскую область, чтобы обеспечить полуостров водой». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Неижпапы «абсолютной глупостью» и «искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине», которое не способствует урегулированию ситуации в Донбассе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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