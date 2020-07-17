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Происшествия

Лобовое столкновение: два человека пострадали в ДТП под Феодосией

15:31 пятница, 17 июля 2020

Водитель и пассажир автомобиля Ford Focus попали в больницу с травмами после столкновения с внедорожником в районе Феодосии.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

По данным ведомства, авария произошла в пгт Коктебель. В районе семи часов вечера легковой Ford столкнулся с Toyota Land Cruiser.

Как пояснили в Управлении ГИБДД МВД России по региону, 42-летний водитель Ford, двигаясь по дороге со стороны завода «Коктебель» в направлении автодороги Алушта-Судак-Феодосия, выехал на встречную полосу и там врезался в двигавшийся в противоположном направлении внедорожник. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. С сотрясением головного мозга и ушибленными ранами головы их госпитализировали в Феодосийскую городскую больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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