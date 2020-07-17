Легализация мини-отелей в Крыму невозможна из-за сумбура

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Чтобы крымские отельеры, размещающие туристов в гостевых домах на участках под ИЖС, могли выйти из тени, необходимо, в первую очередь, ликвидировать сумбур в законодательстве.

Об этом эксперты туротрасли рассказали на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

По мнению председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, сегодня многие крымские отельеры, содержащие вполне приличные средства размещения, попали под раздачу после принятия в октябре 2019 года изменений в статью 17 Жилищного кодекса, которыми было запрещено оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях в многоквартирном доме.

«Идеальной ситуацией было бы дать расшифровку к этой статье о том, что запрещено размещать гостиницы в МКД, но разрешено оказывать услуги на землях ИЖС в домах собственных. Такая корректировка сразу подправила бы ситуацию и все расставила на свои места», - считает Стамбульникова.

Несмотря на то, что для таких поправок в федеральное законодательство нужно время, этот вариант все-таки воплотился бы быстрее, чем, например, более емкая законодательная работа по разграничению объектов по названиям и услугам и разработке правовой документации для каждой категории.

«Мы знаем, что понятие «гостевой дом» сейчас в принципе не может употребляться, потому что были отменены ГОСТы. Из-за того, что такой сумбур в законах происходит, люди не то чтобы не хотят «выйти из тени» – многие и хотели бы стать мини-гостиницами, перевести здания из жилого фонда в нежилой, но это трудоемкое дело, иногда очень затратное, которое просто не окупит два-три месяца сезона», - пояснила председатель ассоциации.

Если такие поправки не будут разработаны, серьезно может пострадать, в первую очередь, Крым, в котором вопрос с малыми средствами размещения стоит даже более остро, чем в Краснодарском крае.

«Мы из украинского наследия перетащили большое количество этого жилого фонда. Если сейчас начать вводить жесткие моменты контроля и отбора, мы можем терять очень хорошие средства размещения. Мы знаем, что есть очень неплохие категорийные по своим параметрам объекты, но по новым законам их работа может быть запрещена вплоть до полного прекращения», - отметил доцент кафедры туризма ТА КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

В этом свете главная и безотлагательная задача государства – найти тонкую грань в отделении адекватных туристических объектов от так называемых «курятников», которые объективно портят курортный имидж Крыма и отпугивают отдыхающих. И здесь ответственность лежит в том числе и на самих «отельерах».

«Объекты тоже должны понимать про себя, что они есть, какие услуги они хотят и могут предоставлять и что для этого нужно сделать. Мы прекрасно понимаем, что есть разрозненность объектов размещения по всему побережью, есть места, где нет инфраструктуры – элементарно негде покушать. В таких случаях отели должны и могут, например, предоставлять услуги питания. Но по закону, к сожалению, сейчас они не имеют права это делать, - привела пример Стамбульникова. – Тут нужно очень дифференцированно подходить к вопросу, не закручивая гайки, чтобы вместе с водой не упустить ребенка».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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