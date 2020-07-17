Крымчанка выманила семь млн рублей под видом продажи квартиры

Полицейские задержали жительницу Симферополя, которая подозревается в мошенничестве с недвижимостью на сумму более 7 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Поступило заявление от 50-летней местной жительницы о том, что неизвестная женщина мошенническим путем, под предлогом продажи квартиры, завладела ее денежными средствами. Сумма ущерба, нанесенного заявительнице, оценивается в сумму более 7 миллионов рублей», – сообщили в полиции.

Правоохранители задержали местную жительницу, которая призналась, что продала квартиру в Симферополе, сообщив потерпевшей заведомо ложные сведения о реальной возможности приобретения в собственность указанной квартиры, а также скрыв информацию о наложенном аресте на недвижимость.

Эту квартиру женщина раньше продавала как минимум два раза. Вырученные деньги она тратила на собственные нужды. Сейчас она задержана и взята под стражу.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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