Коронавирус в Крыму
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Крым и Севастополь все еще «красные» на карте заболеваемости COVID-19
фото © pixabay.com
Крым и Севастополь все еще остаются в списке «красных» регионов по заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
Он объяснил, регионы на карте заболеваемости сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R.
R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора.
Он показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если индекс меньше единицы, то заболеваемость угасает, если больше, то может начать расти.
Он объяснил, что на карте заболеваемости в «зеленых» регионах фиксируется существенное снижение заболеваемости, в «желтых» – отмечено медленное снижение, в «светло-красных» регионах положение удовлетворительное, скоро последует снижение, а «красные» регионы еще находятся в опасной зоне (индекс заболеваемости выше единицы).
Математик рассказал, что к наиболее сложным регионам следует отнести также Оренбургскую область, Коми, Мурманскую область, Самарскую, Кемеровскую, Кировскую области, Удмуртию, Ненецкий АО, Еврейскую АО, Сахалинскую, Курганскую области и Алтайский край.
В «светло-красные» регионы вошли Калининградская, Архангельская, Смоленская, Новосибирская, Амурская, Томская, Астраханская, Омская, Костромская, Свердловская, Тюменская и Вологодская области, а также Башкирия, Бурятия, Чувашия, Хакасия, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий округ, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.
К группе «желтых» регионов можно отнести Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Ленинградскую, Иркутскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Калужскую и Ульяновскую области, а также Северную Осетию, Чукотку, Кабардино-Балкарию, Карелию, Ингушетию, Татарстан, Республику Алтай, Камчатку, Якутию, Мордовию, Марий Эл, Ставрополье, Москву, Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.
Тавадян уточнил, что в группу «зеленых» регионов входят: Магаданская, Московская, Брянская, Тверская, Курская, Белгородская, Воронежская и Пензенская области, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тува, Забайкалье, Приморье, Дагестан, Калмыкия и Чечня.
Кроме того, ученый отметил, что в остальных регионах статистика требует уточнения, поэтому их пока сложно отнести к какому-либо цвету.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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