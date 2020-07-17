Какой сегодня праздник 17 июля

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Сегодня, 17 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День авиации Военно-Морского Флота РФ

Дата 17 июля считается Днем основания морской авиации Военно-Морского Флота Российской Федерации. Как праздничная она была установлена приказом главнокомандующего ВМФ РФ № 253 от 15 июля 1996 года.

17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации.

День рождения «Диснейленда»

Нет на планете такого ребенка, который бы не стремился побывать в сказочном, но таком реальном Диснейленде, построенном для него взрослыми.

Появился на свет этот выдуманный мир 17 июля 1955 года в штате Калифорния, а точнее в городе под названием Анахайм. В тот летний день неумолимый выдумщик и предприниматель, а также отец двух симпатичных дочек Уолт Дисней открыл свой первый увеселительный парк, предназначенный для малышей. Этот проект обошелся первооткрывателю удивительного мира детских развлечений в солидную сумму, составившую почти 17 млн. долларов.

Андрей Налива

Народный праздник «Андрей Налива» отмечается 17 июля (по старому стилю - 4 июля). В церковном календаре день посвящается памяти иконописца Андрея Рублева, святого православной церкви. Другие названия праздника: «Андрей», «Наливы», «Марфа». Крестьяне в этот день, с головой поглощенные сенокосом, не выпускали из поля зрения хлебные нивы.

Также сегодня, 17 июля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Андрея Рублева

- Всемирный день эмоджи (World Emoji Day)

- День международного правосудия (International Justice Day)

- День этнографа

- День дарения подарков

- День укоренившихся традиций

- Международный день фиргун (International Firgun Day)

- День персикового мороженого (Peach Ice Cream Day) в США

- День хот-дога (National Hot Dog Day) в США

- День Конституции Южной Кореи

- День демократии в Финляндии

- День короля Лесото

- День лотереи (National Lottery Day) в США

- День Ривьеры в Пуэрто-Рико

Сегодня именины празднуют: Феодотия, Ефим, Федор, Феофил, Марк, Федот, Ефимия, Михаил, Андрей, Марфа, Донат, Асклипиодота (Асклипиада), Иароя, Киприлла, Лукия, Менигн.

Что происходило 17 июля в прошлые годы

1429 - во Франции коронуется в Реймсе Карл VII, решающую роль в этом сыграла народная героиня Жанна двЂ™Арк.

1453 - англичане терпят поражение от французов в битве при Кастийоне в ходе Столетней войны и окончательно отказываются от притязаний на французские земли.

1868 - Токио стал японской столицей, ранее эта честь принадлежала Киото.

1915 - Германия и Австрия путем заключения секретного договора с Болгарией втягивают последнюю в Первую мировую войну.

1918 - большевики расстреляли ночью в подвале Ипатьевского дома семью последнего императора Николая II.

1936 - в Испании началась Гражданская война.

1962 - советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла Северного полюса Земли.

1975 - знаменитое космическое братание: состоялась стыковка советского космического корабля «Союз» и американского «Аполлон».

1986 - одна из участниц телемоста Ленинград-Бостон бросила фраза «У нас секса нетвЂ¦».

1995 - Европейский союз и Россия заключили договор об экономическом сотрудничестве.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 июля. Какие праздники будут завтра?

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