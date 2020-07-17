Происшествия
Кабриолет «Рено Меган» разбился в ДТП в Севастополе
На улице Степаняна в Севастополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo и Renault Cabriolet Megane.
Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в соцсети.
По информации пользователей социальной сети, «оба автомобиля пытались проскочить на желтый сигнал светофора — не проскочили».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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