Кабриолет «Рено Меган» разбился в ДТП в Севастополе

На улице Степаняна в Севастополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo и Renault Cabriolet Megane.

Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в соцсети.

По информации пользователей социальной сети, «оба автомобиля пытались проскочить на желтый сигнал светофора — не проскочили».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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