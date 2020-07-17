«Это ужас» - телеведущий Киселев об отсутствии канализации в Коктебеле

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Российский журналист, телеведущий, владелец дачи в Коктебеле Дмитрий Киселев считает неудовлетворительной ситуацию с очистными сооружениями в Крыму.

По его мнению, канализация, которая стекает в море, «мешает всему Крыму».

Такое мнение он высказал в комментарии Радио Крым.Реалии.

«Я не знаю, почему до сих пор не строят очистные в Коктебеле. Вроде там что-то проектировали, но почему не строят, я не в курсе», – сказал Киселев.

На уточняющий вопрос ведущего о том, мешает ли отсутствие канализации в Коктебеле проведению его фестивалей в Крыму, Киселев ответил: «Ну мешает, конечно. Мы привозим свои биотуалеты. Всему Крыму мешает отсутствие канализации. Это ужас – отсутствие канализации в Коктебеле. Это кошмар, это антисанитарная обстановка, люди болеют, это неправильная история», – сказал Киселев.

По его мнению, строительству канализации в Коктебеле мешают бюрократические процессы.

С началом курортного сезона СМИ сообщают о появлении открытых стоков канализации, которые впадают в море.

Прокуратура Крыма организовала проверку из-за выброса стоков на пляже в Коктебеле. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о возможных нарушениях законодательства при утилизации жидких бытовых отходов (неочищенных канализационных стоков) в Черное море в районе Коктебеля.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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