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«Это ужас» - телеведущий Киселев об отсутствии канализации в Коктебеле
фото © Радио Свобода
Российский журналист, телеведущий, владелец дачи в Коктебеле Дмитрий Киселев считает неудовлетворительной ситуацию с очистными сооружениями в Крыму.
По его мнению, канализация, которая стекает в море, «мешает всему Крыму».
Такое мнение он высказал в комментарии Радио Крым.Реалии.
«Я не знаю, почему до сих пор не строят очистные в Коктебеле. Вроде там что-то проектировали, но почему не строят, я не в курсе», – сказал Киселев.
На уточняющий вопрос ведущего о том, мешает ли отсутствие канализации в Коктебеле проведению его фестивалей в Крыму, Киселев ответил: «Ну мешает, конечно. Мы привозим свои биотуалеты. Всему Крыму мешает отсутствие канализации. Это ужас – отсутствие канализации в Коктебеле. Это кошмар, это антисанитарная обстановка, люди болеют, это неправильная история», – сказал Киселев.
По его мнению, строительству канализации в Коктебеле мешают бюрократические процессы.
С началом курортного сезона СМИ сообщают о появлении открытых стоков канализации, которые впадают в море.
Прокуратура Крыма организовала проверку из-за выброса стоков на пляже в Коктебеле. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о возможных нарушениях законодательства при утилизации жидких бытовых отходов (неочищенных канализационных стоков) в Черное море в районе Коктебеля.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Часть Симферополя и пригорода останутся без воды на сутки. В связи аварийно-восстановительными работами на водопроводных очистных сооружениях в ряде микрорайонов Симферополя, а также части пригорода крымской столицы на следующей неделе будет ограничено водоснабжение.
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Российский журналист, телеведущий, владелец дачи в Коктебеле Дмитрий Киселев считает неудовлетворительной ситуацию с очистными сооружениями в Крыму.
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