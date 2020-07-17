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Экс-вице-премьеру Крыма продлили срок содержания под стражей
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Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего зампредседателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении крупных взяток.
Об этом сообщается на сайте суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания Нахлупина под стражей 13 июля. На какой срок продлена мера пресечения, не сообщается.
Нахлупин был задержан в 2018 году по подозрению в получении серии взяток. Вместе с бывшим вице-премьером были арестованы его предполагаемые подельники — бывшие и. о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и первый зампред комитета конкурентной политики Ярослав Сливка. Все задержанные были помещены в московский СИЗО «Лефортово».
В Совмине Крыма Нахлупин курировал федеральную целевую программу социально-экономического развития региона.
В июне 2020 года следствие предъявило Нахлупину, Дукорскому и Сливке обвинение. Бывшему вице-премьеру РК инкриминируется более двух десятков эпизодов взяток от бизнесменов на общую сумму 16,1 млн рублей.
По версии следствия, в 2017-2018 годах Нахлупин организовал коррупционную схему. Она заключалась в том, что подрядные работы и финансирование за счет ФЦП получали лишь те компании, которые затем оплачивали его поддержку.
Как предполагает обвинение, Сливка непосредственно получал деньги, а Дукорский контролировал исполнения указаний Нахлупина. Всем троим в итоге инкриминировали получение взятки организованной группой в особо крупном размере. Материалы дела составляют около 100 томов. По словам защитников обвиняемого, свою вину Нахлупин не признает. Адвокат экс-вице-премьера Максим Глотов сообщил, что обратился в ЕСПЧ с жалобами на необоснованное и длительное содержание своего клиента под стражей, его нахождение во время судебных заседаний в стеклянном боксе, препятствующее работе защиты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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