Эксперт объяснила, почему на курортах Крыма сложно найти местные сувениры

фото © ria.ru

Для крымских ремесленников сложность в реализации своей продукции заключается, прежде всего, в отсутствии закрытой постоянной площадки для продажи.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила победительница республиканского конкурса «Ремесленник 2018 года» Алевтина Строкова.

— У многих мастеров изделия таковы, что они не могут представляться на открытых площадках — в киосках, под навесами и т. д. Это изделия из кожи, трикотажные и ювелирные. Для них нужны закрытые помещения без пыли и солнца. Необходимы закрытые постоянные площадки, — выразила мнение мастер-ремесленник.

По ее мнению, проблему можно решить регулярным взаимодействием с торговыми центрами.

Президент Ассоциации «Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым» Наталия Гордецкая рассказала, что вопрос о предоставлении крымским мастерам площадки уже поднимался:

— Сегодня в Центре ремесел есть небольшой шоурум, где можно ознакомиться с сувенирной продукцией, которую делают наши мастера. Но это не то, конечно, площадка неудобна для туристов. Поэтому на одном из заседаний Совета по поддержке малого предпринимательства в сфере художественных промыслов и ремесел поднимался вопрос о площадке, где крымские мастера будут выставлять свою продукцию.

Гордецкая уточнила, что уже рассматривались следующие варианты для площадок: Неаполь Скифский и парк им. Шевченко в Симферополе, также Воронцовской парк в Алупке.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Саках игнорируют распоряжения Аксенова и обирают предпринимателей. Предприниматели, торгующие на сакском рынке, жалуются на то, что в городе игнорируются решения главы РК и городского совета депутатов о мерах поддержки малого бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавируса.

В крымских отелях образовался серьезный кадровый голод. Такого острого дефицита гостиничного персонала в Крыму не было уже давно.

Зарплата горничных в отелях Крыма достигла 90 тысяч рублей. Эксперты туристического рынка прокомментировали результаты исследования сервиса «Авито. Работа» об увеличении числа вакансий в туротрасли России.

Три крымские солнечные электростанции признаны банкротами. Арбитражный суд Крыма признал несостоятельными трех операторов солнечных электростанций (СЭС) по их заявлениям.