Курорт
Эксперт объяснила, почему на курортах Крыма сложно найти местные сувениры
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Для крымских ремесленников сложность в реализации своей продукции заключается, прежде всего, в отсутствии закрытой постоянной площадки для продажи.
Об этом в ходе пресс-конференции заявила победительница республиканского конкурса «Ремесленник 2018 года» Алевтина Строкова.
— У многих мастеров изделия таковы, что они не могут представляться на открытых площадках — в киосках, под навесами и т. д. Это изделия из кожи, трикотажные и ювелирные. Для них нужны закрытые помещения без пыли и солнца. Необходимы закрытые постоянные площадки, — выразила мнение мастер-ремесленник.
По ее мнению, проблему можно решить регулярным взаимодействием с торговыми центрами.
Президент Ассоциации «Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым» Наталия Гордецкая рассказала, что вопрос о предоставлении крымским мастерам площадки уже поднимался:
— Сегодня в Центре ремесел есть небольшой шоурум, где можно ознакомиться с сувенирной продукцией, которую делают наши мастера. Но это не то, конечно, площадка неудобна для туристов. Поэтому на одном из заседаний Совета по поддержке малого предпринимательства в сфере художественных промыслов и ремесел поднимался вопрос о площадке, где крымские мастера будут выставлять свою продукцию.
Гордецкая уточнила, что уже рассматривались следующие варианты для площадок: Неаполь Скифский и парк им. Шевченко в Симферополе, также Воронцовской парк в Алупке.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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