Драку уральского депутата-единоросса с крымским пенсионером будут расследовать

Этим займется Следственный комитет.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю доложить о проводимой проверке по факту причинения тяжкого вреда здоровью пожилому жителю Крыма в ходе бытового конфликта с приехавшим на отдых 43-летним жителем Свердловской области.

Конфликт произошел несколько дней назад в Саки. О причине конфликта между местным жителем и депутатом Первоуральской городской думы, членом партии «Единая Россия» Назаром Галатом пока не сообщается. Между мужчинами началась словесная перепалка. И тут, по версии крымчан, и появился в последствии пострадавший: 66-летний сакчанин просто проходил мимо и поздоровался со своим знакомым, который ругался с «гостем». Что произошло дальше, тоже пока не совсем понятно, но перепалка быстро переросла в драку, и уралец ударил 66-летнего крымчанина кулаком в голову.

Получив закрытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа, сакчанин впал в кому.

На сегодняшний день пострадавшего из комы вывели, но его состояние остается тяжелым.

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