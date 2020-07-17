Давка и крики: как в Крыму проходит тестирование на антитела к коронавирусу

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В Крыму бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу от Роспотребнадзора оказалось пройти не так-то просто.

О том, какие проблемы при этом возникают, на своей странице в Facebook написал крымский журналист Андрей Бороздин.

В Крыму проходит масштабное исследование для оценки популяционного иммунитета населения республики к коронавирусу. Обследуют взрослых и детей путем отбора образца сыворотки крови независимо от наличия или отсутствия перенесенного заболевания.

Чтобы стать участником исследования, нужно заполнить анкету на сайте ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым» Роспотребнадзора и дать согласие на обработку персональных данных.

Андрей Бороздин решил принять участие в исследовании Роспотребнадзора, зарегистрировался на сайте, дождался смс-приглашения.

«В приглашении указано время — с 07:30 до 10:00. Приехал в 07:10. Очередь из 15-20 человек, среди которых я, 48-летний, выгляжу второклассником. Жду. Все ждут. На улице. Кто в маске, кто без. Стоим, время идет. Очередь, вроде, начинает структурироваться — эти в дневной стационар, эти на перевязку. Но сдающих кровь больше всех», — написал журналист.

По словам Бороздина, после 8 часов утра дверь в поликлинику открылась, и началось!

«Мама миа! Такую давку я не видал с 90-х годов. И на маски всем плевать сразу стало, и на дистанцию. Пускают дозированно. Причем с криком: «будете толпиться — вообще никого не пущу!» В общем, в 8:30 я понял, что, пожалуй, без меня обойдется Роспотребнадзор. И я без них. Вот как на местах можно обгадить любую хорошую инициативу», — написал Андрей Бороздин.

Номер поликлиники он не указал, но высказал предположение, что подобная ситуация не единична.

Как сообщалось, с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 900 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 59 — завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 641 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 100 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

В тексте использованы материалы: Форпост

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