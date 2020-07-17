Часть Симферополя и пригорода останутся без воды на сутки

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В связи аварийно-восстановительными работами на водопроводных очистных сооружениях в ряде микрорайонов Симферополя, а также части пригорода крымской столицы на следующей неделе будет ограничено водоснабжение.

Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Воду перекроют с 9:00 22 июля до 9:00 23 июля. Под отключение попадут микрорайоны Симферополя: Новоромановка, Ак-Мечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Жигулина Роща, Москольцо, Железнодорожный вокзал, центр города, Украинка, Верхняя Украинка.

Также воды не будет в микрорайонах улиц Кечкеметская, Ракетная, Лизы Чайкиной, Стрелковая, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторная, Павленко, А. Невского, Калинина, Киевская, Толстого, Дзюбанова, Севастопольская и прилегающих улиц — от 1-й Конной Армии до Козлова.

Кроме того, в указанные период ограничено водоснабжение сел Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное - 1, 3, 5, поселка Грэсовский, а также садовых товариществ «Дзержинец», «Энергетик», «Садовод», «Дачник», «Юбилейный», «Родничок», «Ивушка», «Изумруд», «Союз».

Водоснабжение микрорайонов улицы Героев Сталинграда, «Красная Горка», микрорайонов улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина будет осуществляться по графику - утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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