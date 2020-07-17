Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +28
море +22

Водный кризис

Часть Симферополя и пригорода останутся без воды на сутки

Часть Симферополя и пригорода останутся без воды на сутки

фото © Podrobnosti.ua

В связи аварийно-восстановительными работами на водопроводных очистных сооружениях в ряде микрорайонов Симферополя, а также части пригорода крымской столицы на следующей неделе будет ограничено водоснабжение.

Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Воду перекроют с 9:00 22 июля до 9:00 23 июля. Под отключение попадут микрорайоны Симферополя: Новоромановка, Ак-Мечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Жигулина Роща, Москольцо, Железнодорожный вокзал, центр города, Украинка, Верхняя Украинка.

Также воды не будет в микрорайонах улиц Кечкеметская, Ракетная, Лизы Чайкиной, Стрелковая, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторная, Павленко, А. Невского, Калинина, Киевская, Толстого, Дзюбанова, Севастопольская и прилегающих улиц — от 1-й Конной Армии до Козлова.

Кроме того, в указанные период ограничено водоснабжение сел Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное - 1, 3, 5, поселка Грэсовский, а также садовых товариществ «Дзержинец», «Энергетик», «Садовод», «Дачник», «Юбилейный», «Родничок», «Ивушка», «Изумруд», «Союз».

Водоснабжение микрорайонов улицы Героев Сталинграда, «Красная Горка», микрорайонов улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина будет осуществляться по графику - утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты просят людей не гадить на пляжах. Ялтинские власти уговаривают отдыхающих соблюдать чистоплотность хотя бы возле моря.

Что в правительстве Севастополя скрывают о пляжах. В МЧС и Роспотребнадзоре рассказали о реальной ситуации с местами для морского отдыха.

На улицах Феодосии появился неприятный запах, власти обещают проверить. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил, что на улицах города стал появляться неприятный запах.

Симферополю дали почти полмиллиарда рублей на благоустройство. В рамках реализации программы по формированию современной городской среды в столице Крыма благоустроят ряд общественных территорий, начать планируют со сквера на бульваре Ленина.

Водный кризис
Часть Симферополя и пригорода останутся без воды на сутки

Часть Симферополя и пригорода останутся без воды на сутки

В связи аварийно-восстановительными работами на водопроводных очистных сооружениях в ряде микрорайонов Симферополя, а также части пригорода крымской столицы на следующей неделе будет ограничено водоснабжение.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса

В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса

За 16 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Давка и крики: как в Крыму проходит тестирование на антитела к коронавирусу

Давка и крики: как в Крыму проходит тестирование на антитела к коронавирусу

В Крыму бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу от Роспотребнадзора оказалось пройти не так-то просто.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации