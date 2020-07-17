Курортный сезон
Развитие сюжета: Легализация мини-отелей в Крыму невозможна из-за сумбура ● В Крыму решили, что смогут спокойно принимать по 8 млн туристов в год ● Власти Ялты просят людей не гадить на пляжах ● «Теневые» отели в Крыму будут пересчитывать полмесяца ● Россиянам рассказали как на них наживаются в Крыму
Бывший главный санврач России: отдых в Крыму в этом году опасен
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Отдых в переполненном туристами Крыму опасен – об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
В правительстве РК заявили, что загрузка санаториев и отелей на ЮБК достигла 100%. Крымчане довольны возможностью заработать, но санитарные врачи заявляют об угрозе массового распространения инфекции.
«Крымское побережье явно перегружено. Оно просто не справляется с тем потоком туристов, которые сегодня там находятся. У меня такое ощущение, что люди в очередь становятся, чтобы войти в море, – цитирует Онищенко «Комсомольская правда». – Это может сдетонировать определенный всплеск заболеваемости коронавирусом. Нужны срочные меры!»
По словам бывшего главного санитарного врача, необходимо снизить «давление» на курорты Крыма и Кубани, занявшись благоустройством рекреационных зон в других регионах: «Если у людей будет возможность отдыхать в своей климатической зоне, то это пойдет только на пользу здоровью, ведь организму не придется тратиться на акклиматизацию», – заявил Онищенко.
Между тем, глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталя Стамбульникова считает, что Крым вполне может принимать по 8 млн туристов в год, правда это число должно быть более-менее равномерно «растянуто» на весь год, а не на 3 – 4 месяца сезона.
В свою очередь, доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев отмечает: чем больше в Крыму туристов, тем ниже качество обслуживания. Например, в Европе действует норматив условного выделения 7-8 метров на каждого посетителя пляжа. В России этот показатель почти в 3 раза меньше – 3 метра, но даже сейчас, в начале сезона, в Крыму этот норматив не соблюдается.
«Крым должен развивать инфраструктуру: строить дороги, новые места размещения, парки, пляжи», – говорит Вахрушев, отмечая, что без этого у полуострова не будет туристических перспектив.
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