Происшествия
Женщина сорвалась с обрыва на мысе Меганом под Судаком
Женщина сорвалась с обрыва на мысе Меганом под Судаком, повредив себе позвоночник.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.
«В среду, в 12.25 в службу спасения поступило сообщение о том, что на мысе Меганом в бухте Акулья упала женщина, в результате чего повредила позвоночник и голову. Самостоятельно передвигаться не может. Необходима помощь спасателей», – сообщили в МЧС.
На место происшествия выехала дежурная смена Судакского отряда «Крым-Спас». По прибытию спасатели обнаружили пострадавшую женщину в восточной части Меганома в акватории Акульей бухты.
Спасатели провели иммобилизацию пострадавшей и с помощью маломерного судна транспортировали ее к автомобилю скорой медицинской помощи.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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