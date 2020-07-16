Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.0
воздух +25
море +23

Происшествия

Женщина сорвалась с обрыва на мысе Меганом под Судаком

10:13 четверг, 16 июля 2020
Судак

Женщина сорвалась с обрыва на мысе Меганом под Судаком, повредив себе позвоночник.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«В среду, в 12.25 в службу спасения поступило сообщение о том, что на мысе Меганом в бухте Акулья упала женщина, в результате чего повредила позвоночник и голову. Самостоятельно передвигаться не может. Необходима помощь спасателей», – сообщили в МЧС.

На место происшествия выехала дежурная смена Судакского отряда «Крым-Спас». По прибытию спасатели обнаружили пострадавшую женщину в восточной части Меганома в акватории Акульей бухты.

Спасатели провели иммобилизацию пострадавшей и с помощью маломерного судна транспортировали ее к автомобилю скорой медицинской помощи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из окна дома в Симферополе выпал ребенок. Следственный комитет проводит проверку по факту выпадения двухлетнего ребенка из окна квартиры на втором этаже в Симферополе.

ДТП на «Тавриде»: перевернутая фура и легковушка всмятку. На трассе «Таврида» в Белогорском районе произошла авария с участием грузовика с прицепом и легкового авто.

В Симферополе индонезиец пытался уплыть от грабившего его наркомана. Прогулка по живописным окрестностям города обернулась настоящим боевиком для гражданина Индонезии. На берегу Симферопольского водохранилища: средь бела дня неизвестный мужчина избил и ограбил иностранца.

Больше всего преступлений в Севастополе совершили мужчины. В Генпрокуратуре России сообщили о количестве преступлений в городе-герое в этом и прошлом годах.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: в Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса

Рост продолжается: в Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса

За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции.

Здоровье
Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80 процентов человечества

Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80 процентов человечества

В ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% человечества. Кроме совсем уж изолированных диких племен.

Коронавирус в Крыму
Раскрыты все опасные симптомы коронавируса

Раскрыты все опасные симптомы коронавируса

Исследователи Колумбийского университета в США пришли к заключению, что SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и другие органы.

Коронавирус в Крыму
Бутики и пляжи: где в Крыму есть опасность заразиться коронавирусом

Бутики и пляжи: где в Крыму есть опасность заразиться коронавирусом

Врач рассказала о местах на курортах, где проще всего «подцепить» коронавирус.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации