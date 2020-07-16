Военные проведут учения с боевой стрельбой на полигоне под Симферополем

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Вооруженные силы России проведут учения с боевой стрельбой на полигоне рядом с поселком Заречное под Симферополем.

Об этом сообщила пресс-служба мининформа Крыма.

«В период с 20 по 27 июля включительно на землях министерства обороны и прилегающих территориях к полигону «Ангарский» у села Заречное будут проводиться учения с боевой стрельбой. Будет задействована территория Долгоруковской яйлы, а также зоны возможного падения снарядов при рикошете – Зуйского лесничества и Букового кордона», – говорится в сообщении.

Граждан просят отказаться от посещения указанных территорий. «Во избежание несчастных случаев гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и не посещать указанные территории во время учений», – добавили в мининформе.

Учения будут проходить ежедневно с 9.00 до 20.00.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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