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Военные проведут учения с боевой стрельбой на полигоне под Симферополем
фото © Новости Крыма
Вооруженные силы России проведут учения с боевой стрельбой на полигоне рядом с поселком Заречное под Симферополем.
Об этом сообщила пресс-служба мининформа Крыма.
«В период с 20 по 27 июля включительно на землях министерства обороны и прилегающих территориях к полигону «Ангарский» у села Заречное будут проводиться учения с боевой стрельбой. Будет задействована территория Долгоруковской яйлы, а также зоны возможного падения снарядов при рикошете – Зуйского лесничества и Букового кордона», – говорится в сообщении.
Граждан просят отказаться от посещения указанных территорий. «Во избежание несчастных случаев гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и не посещать указанные территории во время учений», – добавили в мининформе.
Учения будут проходить ежедневно с 9.00 до 20.00.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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