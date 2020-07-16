Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +21
море +22

Власть

Военные проведут учения с боевой стрельбой на полигоне под Симферополем

Военные проведут учения с боевой стрельбой на полигоне под Симферополем

фото © Новости Крыма

Вооруженные силы России проведут учения с боевой стрельбой на полигоне рядом с поселком Заречное под Симферополем.

Об этом сообщила пресс-служба мининформа Крыма.

«В период с 20 по 27 июля включительно на землях министерства обороны и прилегающих территориях к полигону «Ангарский» у села Заречное будут проводиться учения с боевой стрельбой. Будет задействована территория Долгоруковской яйлы, а также зоны возможного падения снарядов при рикошете – Зуйского лесничества и Букового кордона», – говорится в сообщении.

Граждан просят отказаться от посещения указанных территорий. «Во избежание несчастных случаев гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и не посещать указанные территории во время учений», – добавили в мининформе.

Учения будут проходить ежедневно с 9.00 до 20.00.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи заявили, что аналоги «Мистралей» будут заложены в ближайшие дни. Российские аналоги «Мистралей» – универсальные десантные корабли (УДК) проекта «Прибой», которые станут заменой так и не поставленным в РФ из-за санкций французским кораблям, будут заложены до конца недели.

В Севастополье российские военные учились управлять БТРами в море. В Севастополе на полигоне бригады морской пехоты Черноморского флота России в Казачьей бухте началась практическая подготовка механиков-водителей, которые будут управлять бронетранспортерами БТР-82 на плаву 26 июля во время военно-спортивного праздника, посвященного Дню военно-морского флота России.

В Крыму военные учатся cкидывать бомбы на корабли «противника». В Крыму российские военные отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного противника.

Российские военные учились дозаправлять истребители над Крымом. Российские военные, экипажи истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку топливом от самолета-топливозаправщика в воздухе в рамках летного тактического учения. Учения проходили над Крымом.

Коронавирус в Крыму
Бутики и пляжи: где в Крыму есть опасность заразиться коронавирусом

Бутики и пляжи: где в Крыму есть опасность заразиться коронавирусом

Врач рассказала о местах на курортах, где проще всего «подцепить» коронавирус.

Власть
В Крыму «гниют» песчаные пляжи

В Крыму «гниют» песчаные пляжи

Пляжи в крымских поселках завалены гниющими водорослями. Крымчане обеспокоены заболачиванием морских просторов.

Власть
Что в правительстве Севастополя скрывают о пляжах

Что в правительстве Севастополя скрывают о пляжах

В МЧС и Роспотребнадзоре рассказали о реальной ситуации с местами для морского отдыха.

Общество
В районе аэропорта Симферополь гуляет смерч

В районе аэропорта Симферополь гуляет смерч

Смерч прошелся недалеко от симферопольского аэропорта.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации