Курортный сезон
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Власти Ялты просят людей не гадить на пляжах
фото © Новости Крыма
Ялтинские власти уговаривают отдыхающих соблюдать чистоплотность хотя бы возле моря.
Глава администрации города Иван Имгрунт обратился к жителям и гостям курорта с просьбой не оставлять мусор на пляжах.
«Уборка пляжей проводится регулярно, и должен отметить, что большинство пользователей справляются со своими обязательствами. Но иногда бывает, что этих мер недостаточно, поэтому хотелось бы обратиться к жителям и гостям нашего города с просьбой не оставлять мусор на пляжных территориях», – заявил он в социальных сетях.
Глава администрации напомнил, что в Ялте во время курортного сезона резко увеличивается количество туристов и, соответственно, возрастает нагрузка на коммунальные службы, которые работают в усиленном режиме, практически круглосуточно и без выходных.
При этом Имгрунт обратил внимание, что все городские пляжи оборудованы урнами, а также информационными стендами с указанием номеров телефонов, по которым необходимо сообщать обо всех проблемных моментах. «Реакция в таких случаях будет незамедлительной», – пообещал он.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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