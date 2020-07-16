Въезд в Крым: какие ограничения продолжают действовать

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Более 400 тысяч человек пересекли админграницу c Украиной за первые шесть месяцев 2020 года.

Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

«В первом полугодии 2020 года на сухопутном участке российско-украинской государственной границы в пунктах пропуска «Джанкой», «Армянск», «Перекоп» в пограничном и таможенном отношении (в обоих направлениях) были оформлены свыше 445 тысяч граждан и более 65 тысяч транспортных средств», - сообщили крымские пограничники.

Кроме того, в Погрануправлении напомнили, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, продолжают действовать.

«Продолжают сохраняться временные ограничения по пересечению государственной границы, введенные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р», - говорится в сообщении пограничников.

В Крым с территории материковой Украины могут въезжать сотрудники дипломатических и консульских учреждений иностранных государств в РФ, водители автомобилей международного автомобильного сообщения, члены семей граждан РФ, постоянно проживающие в России, участники программы по переселению, специалисты по наладке и обслуживанию оборудования иностранного производства, специалисты в области физкультуры и спорта, граждане Белоруссии, принимающие участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах РФ, граждане «ЛДНР», а также лица, у которых умер родственник, или лица, ухаживающие за больными родственниками.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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