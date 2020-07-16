Вакцина против коронавируса: американские ученые получили интригующие результаты

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Обещающие результаты получены американскими учеными после первого этапа клинических испытаний экспериментальной вакцины против коронавируса. У принявших участие в тестировании добровольцев выявлены антитела в отношении возбудителя COVID-19.

Экспериментальная вакцина против коронавируса, разработанная базирующейся в штате Массачусетс биотехнологической компанией Moderna, вызвала иммунный ответ без серьезных побочных эффектов в клинических испытаниях на ранней стадии. Об этом сообщили ученые в появившейся во вторник публикации в издании New England Journal of Medicine.

В первой фазе испытаний, проведенных в партнерстве с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, приняли участие 45 человек, которым в марте и апреле дали две дозы вакцины. Более чем у половины участников развились умеренные побочные эффекты, включая озноб и боли в теле, а трое не получали вторую дозу вакцины.

Эту вакцину называют первой разработкой американской компании, которая опубликовала результаты клинических испытаний. Получившая от правительства более 500 миллионов долларов на разработку своего снимка компания Moderna опубликовала частичные результаты 8 из 45 участников испытаний.

Как рассказывает Politico, участники получали либо низкую, среднюю или высокую дозу вакцины. Ученые сообщили, что те, кто во всех трех группах получили обе прививки, в конечном итоге получили «высокие уровни активности нейтрализующих антител», которые могут сдерживать COVID-19. Уровни антител были такими же, как у людей, которые выздоровели от коронавирусной инфекции.

Однако безоглядно радоваться полученным результатам еще рановато: разработка антител не является прямым доказательством того, что вакцина работает.

В конце мая исследователи начали привлекать участников исследования второй фазы для дальнейшего изучения безопасности вакцины и ее способности вызывать иммунный ответ.

Компания-разработчик планирует начать третью фазу исследования 27 июля, чтобы определить, может ли вакцина предотвратить коронавирусную инфекцию. В этом испытании, проводимом с помощью Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и инициативы федерального правительства «Operation Warp Speed» («Операция Сверхсветовая скорость»), в конечном итоге примут участие 30 тысяч человек.

Между тем, как сообщает Deutsche Welle, немецкие исследователи из мюнхенской клиники Швабинг обращают внимание на то, что у пациентов, несколько месяцев назад перенесших заражение коронавирусом, тесты со временем показывают снижение количества антител в их крови снижается. Что может говорить о том, что долгожданная вакцина от коронавируса может оказаться малоэффективной, не гарантирующей защиту от повторного заражения.

В тексте использованы материалы: МК

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