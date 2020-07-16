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Происшествия

В жилом доме в Севастополе нашли артиллерийский снаряд

Пиротехники МЧС обезвредили артиллерийский снаряд, который был обнаружен в подъезде многоквартирного дома в Севастополе.

Как сообщила пресс-служба управления МЧС Севастополя, сообщение о возможном обнаружении взрывоопасного предмета времен Второй мировой войны поступило спасателям накануне в 21.10.

«На месте также работали иные экстренные службы и ведомства города. Из жилого дома, где обнаружили взрывоопасный предмет, незамедлительно была произведена эвакуация 16 человек, в том числе двоих детей. Потенциально взрывоопасный предмет был идентифицирован как артиллерийский снаряд – 88 мм», – цитирует «Новый Севастополь» МЧС.

Спасатели транспортировали снаряд к месту временного хранения для последующего уничтожения. Всего в операции принимали участие восемь человек личного состава и четыре единицы техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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