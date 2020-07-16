В Следкоме закрыли дело о слежке за судьями и чиновниками в Крыму

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В Крыму закрыто уголовное дело о нелегальной слежке за чиновниками и общественниками-критиками региональной и муниципальной властей.

В Следственном комитете, сотрудники которого вели расследование, назвали злоумышленниками экс-главу администрации Ялты, бывшего начальника управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым и экс-сотрудника мобильного оператора «К-Телеком». Однако в СК решили, что истек срок давности привлечения их к уголовной ответственности.

Об этом сообщил в Facebook крымский блогер, общественный активист Александр Талипов, который проходил по делу как потерпевший.

«По версии следствия, Алексей Челпанов — в прошлом был помощником премьер-министра Крыма Сергея Аксенова, сити-менеджером Ялты — организовал незаконную слежку и получал конфиденциальные сведения об абонентах «К-телеком» (Win mobile), рассказал блогер. Челпанов привлек эмвэдэшника Чекунова, а тот «подключил» сотрудника «К-телеком» Рогачева. С мая 2016 года по июль 2017 собирались и обобщались телефонные соединения, устанавливались связи абонентов и круг их общения. Чекунов и Рогачев признали свою вину; Челпанов, — который поселился в элитном жилом комплексе на южном берегу Крыма (информация об этом есть в материалах уголовного дела), стоимость апартаментов в котором на рынке недвижимости превышает 50 миллионов рублей, — от дачи показаний отказался», уточнил Талипов.

Уголовное дело возбуждалось Следственным комитетом по части 2 статьи 138 УК РФ — нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан с использованием своего служебного положения. А закрыли его в СК по «облегченной» части 1 статьи 138 УК РФ — нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан: якобы конфиденциальные сведения случайно попали в руки к виновным и они их использовали.

«Вина полностью доказана материалами следствия, но следователь закрыл дело, так как оно небольшой тяжести и срок привлечения по делу составляет два года с момента совершения преступления. Установлено, что последнее преступление они совершили в июле 2017 года (то есть прошло два года) и их не привлекают к ответственности. Уголовное дело закрывают в связи с тем, что они сами ходатайствовали о его закрытии из-за истечения срока давности.

Но часть вторая 138-й статьи говорит, что это преступление средней тяжести, и срок закрытия таких уголовных дел — через шесть лет, поэтому, безусловно, я буду это обжаловать (в прокуратуру — прим.)», — рассказал Александр Талипов.

Кроме него, слежка велась за блогером Александром Горным, бизнесменом Александром Юрьевым (братом депутата парламента Республики Крым от ЛДПР Юрия Юрьева). Горный высказывал мнение, что это было организовано «бандитами от крымской власти» и было нужно тем, кого они критиковали. В числе тех, кто попал под слежку, были чиновники и судьи, уточнил Талипов.

В октябре 2018 года правоохранители провели обыски в администрации Ялты, в том числе в кабинете Челпанова. В январе 2019 Telegram-канал «Футляр от виолончели» сообщил, что причиной этому стало возбуждение уголовного дела о прослушке крымских чиновников и общественников, по котором проходили Челпанов и Чекунов. Среди заказчиков прослушки назывались высокопоставленные члены правительства Республики Крым.

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