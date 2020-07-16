В Севастополе стало одним штрафом больше

В мае этого года депутаты Заксобрания приняли закон «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, бестабачной никотиносодержащей продукции и устройств для нагревания табака несовершеннолетним на территории города Севастополя».

Однако конкретная ответственность за нарушение закона введена только сейчас.

Поправки к закону Севастополя об административных правонарушениях был принят во втором чтении на вчерашнем заседании Заксобрания. Штраф за розничную продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, бестабачной никотиносодержащей продукции и устройств для нагревания табака несовершеннолетним составит от двух тысяч до четырех тысяч рублей для физических лиц; от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей - для должностных лиц и от ста тысяч до двухсот тысяч рублей для юридических лиц. Конкретные решения будут принимать мировые судьи.

В мае, когда принимался закон о запрете снюсов, депутат Артем Гордиенко подчеркивал: севастопольские депутаты не являются в этом отношении «архимедами законотворческой деятельности». Как говорится в пояснительной записке к закону о введении штрафов за розничную торговлю отравой, аналогичные изменения уже внесены в административное законодательство города Москвы, Приморского края, Московской, Новгородской, Волгоградской, Нижегородской областей, Чеченской республики и других регионов.

Напомним: в декабре прошлого года Заксобрание Севастополя поддержало обращение Думы Астраханской области к депутатам Госдумы РФ о скорейшем запрете жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей на уровне всей страны. Такой закон уже был внесен в Госдуму - как подчеркивают его авторы, действующее законодательство имеет пробел, из-за которого под действие закона не попадает никотиносодержащая продукция, не имеющая в составе табака. Производители заменяют его чистым никотином или никотиносодержащей смесью и продают ядовитую продукцию совершенно легально.

Как раз за несколько дней до принятия обращения в адрес Госдумы в Симферополе произошел случай, когда пятеро подростков были госпитализированы после употребления снюсов. Обращение было поддержано не только Севастополем, однако на уровне страны отрава запрещена так и не была.

В тексте использованы материалы: Форпост

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