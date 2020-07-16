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Власть

В Крыму задержали главного полицейского Судака и его заместителя

16:00 четверг, 16 июля 2020
Судак
В Крыму задержали главного полицейского Судака и его заместителя

фото © Новости Крыма

Начальник отдела МВД по Судаку и исполняющий обязанности его заместителя задержаны по подозрению в получении взяток, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, подозреваемые получили 75 тысяч рублей от посредника за возвращение 600 литров спиртосодержащей продукции, которые ранее были изъяты у гражданина при незаконной перевозке.

Также следователи выяснили, что ранее и.о. замначальника судакского отделения МВД совершил аналогичное преступление – получил взятку в 50 тысяч рублей за возврат груза от представителя водителя.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Получение взятки должностными лицом в значительном размере». По местам службы и жительства подозреваемых проведены обыски.

Следствие готовится предъявить фигурантам уголовного дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пересечения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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