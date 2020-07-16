В Крыму решили заняться созданием материалов для «квантовых устройств нового поколения»

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В Крыму займутся созданием многофункциональных материалов для квантовых устройств нового поколения.

Как сообщили в крымском федеральном университете, в вузе уже получают высококачественные магнитные материалы с упорядоченными спинами, а в Москве исследуют взаимодействие света с магнитными структурами. Эти два направления решили объединить и открыть на базе КФУ специальную лабораторию, которая будет исследовать такие материалы.

«Злободневной является задача ускорения обработки данных, повышения плотности записи и считывания информации. Каждый день приходится обрабатывать огромные потоки данных, и текущие технологии, основанные на электронике, с этим уже не справляются», – цитирует пресс-служба университета профессора Российской академии наук, доцента Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Владимира Белотелова.

На основе исследуемых в КФУ материалов планируется создавать наноструктуры для новых сенсорных устройств обработки и записи информации.

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