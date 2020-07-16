В Крыму именинник-иностранец порезал ножом случайного собутыльника из местных

Бахчисарайскими полицейскими за нанесение тяжких телесных повреждений местному жителю задержан иностранный гражданин.

Об этом сообщила пресс-службы МВД по РК.

В ОМВД России по Бахчисарайскому району по линии «102» поступило сообщение из районной больницы о том, что за медицинской помощью обратился мужчина с колото-резаной раной грудной клетки. Мужчина пояснил медикам, что телесные повреждения ему причинил в ходе распития спиртных напитков ранее незнакомый мужчина.

Следственно-оперативной группой был проведен комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых был установлен злоумышленник. Им оказался 31-летний житель соседнего государства, который в тот вечер отмечал день своего рождения. За распитием спиртных напитков мужчина оказался в одной компании с потерпевшим, с которым ранее знаком не был.

Разозлившись на то, что потерпевший без разрешения взял его мобильный телефон, он нанес ему несколько ударов руками и ногами по голове, а затем — кухонным ножом один удар в область грудной клетки.

Согласно справке из медучреждения, потерпевшему поставлен диагноз «колото-резаная рана грудной клетки, правосторонний пневмоторакс».

Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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