Происшествия
В Крыму именинник-иностранец порезал ножом случайного собутыльника из местных
Бахчисарайскими полицейскими за нанесение тяжких телесных повреждений местному жителю задержан иностранный гражданин.
Об этом сообщила пресс-службы МВД по РК.
В ОМВД России по Бахчисарайскому району по линии «102» поступило сообщение из районной больницы о том, что за медицинской помощью обратился мужчина с колото-резаной раной грудной клетки. Мужчина пояснил медикам, что телесные повреждения ему причинил в ходе распития спиртных напитков ранее незнакомый мужчина.
Следственно-оперативной группой был проведен комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых был установлен злоумышленник. Им оказался 31-летний житель соседнего государства, который в тот вечер отмечал день своего рождения. За распитием спиртных напитков мужчина оказался в одной компании с потерпевшим, с которым ранее знаком не был.
Разозлившись на то, что потерпевший без разрешения взял его мобильный телефон, он нанес ему несколько ударов руками и ногами по голове, а затем — кухонным ножом один удар в область грудной клетки.
Согласно справке из медучреждения, потерпевшему поставлен диагноз «колото-резаная рана грудной клетки, правосторонний пневмоторакс».
Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пойдет под суд злостный вор компьютерной техники. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело против 46-летнего крымчанина, который почти полгода воровал компьютерную технику в столице Крыма.
Экс-начальник почтового отделения в Ялте украла из кассы 155 тысяч. Бывший начальник почтового отделения Ялтинского почтамта предстанет перед судом за то, что присвоила 155 тысяч рублей из кассы.
В Крыму наркоман с ножницами напал на беременную. В селе Перово Симферопольского района сотрудники полиции задержали буйного мужчину, который после употребления наркотиков вооружился ножницами и кидался на прохожих.
В Алуште полицейские раскрыли серию краж. В Алуште двое мужчин совершили серию краж со строительных объектов города, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Синоптик заявил, что морская вода в Крыму прогрелась раньше времени
Морская вода у побережья Крыма прогрелась до августовских температур уже в середине июля.
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.
Крымчане наблюдали «облако-убийцу»? фото
Необычное атмосферное явление наблюдалось в разных районах Севастополя.
Турист из России и крымчанка, пропавшие два дня назад, найдены мертвыми
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, погибло 2 человека.
вчера
Поклонская пришла с проверкой на пляж видео
10 часов назад
COVID-19 за сутки в Севастополе подтвержден у двух человек
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у двух человек за сутки.