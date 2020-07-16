Власть
В Крыму «гниют» песчаные пляжи
фото © Сергей Дубовик |Facebook
Пляжи в крымских поселках завалены гниющими водорослями. Крымчане обеспокоены заболачиванием морских просторов.
В селе Стерегущем Раздольненского района Крыма морской берег превратился в болото: везде гниющие водоросли, которые никто не убирает.
«Проблема заключается в том, что после беспощадной добычи песка на Бакальской банке исчез уникальный заповедник — Бакальская коса. Когда это произошло, сильное течение начало заносить в Каркинитский залив большое количество мертвых водорослей, вырванных со дна штормами», — написал в группе «Соцзапрос» в Facebook крымский активист Сергей Дубовик.
Он отметил, что водоросли, причалившие к берегу, отпугивают отдыхающих не только своим видом, но и жутким гнилостным запахом, но чиновники убирать их не спешат.
«Местная администрация категорически не хочет убирать с кромки воды (водоросли. — Прим.), прикрываясь тем, что эта водоросль занесена в Красную книгу Республики Крым», — негодует общественник и добавляет, что дельфины тоже занесены в Красную книгу, но их трупы утилизируют.
Аналогичная ситуация и в Бахчисарайском районе. Жители Песчаного также просят чиновников искоренить источник зловония с пляжа.
«Стоит невозможная вонь, противно заходить в море. Просим администрацию Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым обратить на это внимание и выполнять свою работу вовремя», — пишет местная жительница в группе «Крымчане против коррупции».
Как сообщалось, неприятный запах с моря стал причиной паники местных жителей и гостей города-курорта Саки.
Море из манящей водной глади иногда превращается в зловонную жижу из-за аномальной жары. По сути, цветущие водоросли опасности для человека не представляют, но приятного в таком купании мало.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Активизировались оползни»: спасатели назвали опасные пляжи Крыма. Жителей Крыма предупреждают об активизации оползней на пляжах полуострова.
В Феодосии рассказали, где не стоит купаться. Администрация Феодосии утвердила перечень мест, не рекомендованных для отдыха и купания людей.
Ротавирус против коронавируса: крымские пляжи опять заливает нечистотами. В крымских соцсетях опять публикую видео нечистот, заливающих пляжи Коктебеля и уходящих в море. Что любопытно: рядом с вонючим ручьем спокойно загорают и купаются туристы.
Ученые предрекли Земле повторение глобального катаклизма, случившегося 466 млн лет назад. Жаркие дни, установившиеся в московском регионе в последнее время, все чаще напоминают нам о неизбежности глобального потепления.
Бутики и пляжи: где в Крыму есть опасность заразиться коронавирусом
Врач рассказала о местах на курортах, где проще всего «подцепить» коронавирус.
В Крыму «гниют» песчаные пляжи
Пляжи в крымских поселках завалены гниющими водорослями. Крымчане обеспокоены заболачиванием морских просторов.
Что в правительстве Севастополя скрывают о пляжах
В МЧС и Роспотребнадзоре рассказали о реальной ситуации с местами для морского отдыха.
Турист из России и крымчанка, пропавшие два дня назад, найдены мертвыми
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, погибло 2 человека.
22 часа назад
Путин едет в Крым
18 часов назад
Из окна дома в Симферополе выпал ребенок
15 часов назад
«Теневые» отели в Крыму будут пересчитывать полмесяца
19 часов назад
Россиянам рассказали как на них наживаются в Крыму
23 часа назад
В районе аэропорта Симферополь гуляет смерч
Смерч прошелся недалеко от симферопольского аэропорта.