В Крыму «гниют» песчаные пляжи

фото © Сергей Дубовик |Facebook

Пляжи в крымских поселках завалены гниющими водорослями. Крымчане обеспокоены заболачиванием морских просторов.

В селе Стерегущем Раздольненского района Крыма морской берег превратился в болото: везде гниющие водоросли, которые никто не убирает.

«Проблема заключается в том, что после беспощадной добычи песка на Бакальской банке исчез уникальный заповедник — Бакальская коса. Когда это произошло, сильное течение начало заносить в Каркинитский залив большое количество мертвых водорослей, вырванных со дна штормами», — написал в группе «Соцзапрос» в Facebook крымский активист Сергей Дубовик.

Он отметил, что водоросли, причалившие к берегу, отпугивают отдыхающих не только своим видом, но и жутким гнилостным запахом, но чиновники убирать их не спешат.

«Местная администрация категорически не хочет убирать с кромки воды (водоросли. — Прим.), прикрываясь тем, что эта водоросль занесена в Красную книгу Республики Крым», — негодует общественник и добавляет, что дельфины тоже занесены в Красную книгу, но их трупы утилизируют.

Аналогичная ситуация и в Бахчисарайском районе. Жители Песчаного также просят чиновников искоренить источник зловония с пляжа.

«Стоит невозможная вонь, противно заходить в море. Просим администрацию Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым обратить на это внимание и выполнять свою работу вовремя», — пишет местная жительница в группе «Крымчане против коррупции».

Как сообщалось, неприятный запах с моря стал причиной паники местных жителей и гостей города-курорта Саки.

Море из манящей водной глади иногда превращается в зловонную жижу из-за аномальной жары. По сути, цветущие водоросли опасности для человека не представляют, но приятного в таком купании мало.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Активизировались оползни»: спасатели назвали опасные пляжи Крыма. Жителей Крыма предупреждают об активизации оползней на пляжах полуострова.

В Феодосии рассказали, где не стоит купаться. Администрация Феодосии утвердила перечень мест, не рекомендованных для отдыха и купания людей.

Ротавирус против коронавируса: крымские пляжи опять заливает нечистотами. В крымских соцсетях опять публикую видео нечистот, заливающих пляжи Коктебеля и уходящих в море. Что любопытно: рядом с вонючим ручьем спокойно загорают и купаются туристы.

Ученые предрекли Земле повторение глобального катаклизма, случившегося 466 млн лет назад. Жаркие дни, установившиеся в московском регионе в последнее время, все чаще напоминают нам о неизбежности глобального потепления.