Власть
В Крым переброшены вертолеты «Терминатор»
фото © Новости Крыма
В Министерстве обороны России сообщили, что авиационные части в Крыму и Краснодарском крае пополнились новыми вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор».
По информации ведомства, в ближайшие время экипажи вертолетов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.
Точное количество вертолетов не уточняется.
Вертолет Ми-8АМТШ (экспортное обозначение Ми-171Ш) может использоваться в десантном, транспортном, боевом или в санитарном вариантах.
Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут применяться, в том числе, и для проведения спасательных операций, а также нести на себе различное вооружение.
Неофициальное наименование данной машины «Терминатор», под этим обозначением вертолет демонстрировался в 1999 году в Великобритании на авиасалоне Фарнборо. На вооружение ВВС России вертолет был принят в 2009 году.
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