Власть
В Кремле назвали новую дату визита Путина в Крым
Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Крым перенесена на понедельник, 20 июля.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин планирует 16 июня приехать в Крым и принять участие в закладке боевых кораблей для ВМФ России на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.
«Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник», - рассказал Песков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Приезд Путина в Крым отменили. Церемония закладки новых кораблей для военно-морского флота на керченском заводе «Залив», в которой планировалось участие президента России Владимира Путина, перенесена.
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