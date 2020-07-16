В Кремле назвали новую дату визита Путина в Крым

Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Крым перенесена на понедельник, 20 июля.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин планирует 16 июня приехать в Крым и принять участие в закладке боевых кораблей для ВМФ России на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

«Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник», - рассказал Песков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Приезд Путина в Крым отменили. Церемония закладки новых кораблей для военно-морского флота на керченском заводе «Залив», в которой планировалось участие президента России Владимира Путина, перенесена.

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