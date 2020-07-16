В Керчи введут локальный режим ЧС

Введение режима ЧС локального уровня не отразится на работе музейного комплекса крепости «Керчь», сообщает пресс-служба администрации Керчи.

В ближайшее время специальный пиротехнический отряд «Лидер» МЧС России приступит к разминированию территорий крепости «Керчь», прилегающих к Цементной слободке и району Семи Ветров. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по ЧС и ОПБ под председательством главы администрации г. Керчи Сергея Бороздина.

На заседании комиссии принято решение рекомендовать руководителю Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника на период проведения работ по разминированию СПО «Лидер» в рамках действующего законодательства ввести чрезвычайную ситуацию объектового уровня на локальных территориях, что позволит обеспечить безопасность граждан, которые проживают вблизи места проведения работ.

Генеральный директор ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина проинформировала Комиссию о том, что совместно с руководством МЧС России подписан акт о разминировании основного ядра крепости «Керчь». Только в 2019 году площадь разминирования составила 42,08 га, обнаружено около 6500 взрывоопасных предметов.

— Вся музеефицированная территория крепости разминирована, — отметила Татьяна Умрихина.

В этом году планируется очистить от опасного наследия войны два объекта — в районе Семи Ветров, у конечной остановки общественного транспорта, и на Цементной Слободке, в районе мостовых подходов.

— Эти объекты расположены далеко от музеефицированного объекта, и мы полностью согласны с руководством МЧС о том, что необходимо введение такого режима для безопасности людей, — сообщила руководитель заповедника.

Введение ЧС локального уровня не отразится на работе музейного комплекса крепости.

«Музей продолжит экскурсионную работу в обычном режиме на территории крепости «Керчь», — подчеркнул глава администрации города Керчи Сергей Бороздин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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